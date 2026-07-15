Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi các luật về ngân hàng vào tháng 8 tới

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nêu rõ, dự luật tập trung sửa đổi các nội dung để kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, đảm bảo phù hợp với quá trình sắp xếp bộ máy tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và của Ngân hàng Nhà nước để xử lý các vấn đề cấp bách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở để khơi thông nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và kịp thời xử lý những thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính về phòng, chống rửa tiền (FATF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cũng như phục vụ cho kỳ đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền tiếp theo tại Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trình bày Tờ trình tại Phiên họp

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, sửa đổi, bổ sung của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung quy định về trạng thái đầu tư của Việt Nam, đầu tư quốc tế của Việt Nam nhằm tạo cơ sở để Ngân hàng Nhà nước thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ thành viên của tổ chức tiền tệ quốc tế và số liệu này cũng góp phần quan trọng để Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan quản lý thực hiện công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm khắc phục thiếu hụt trong công tác phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của FATF và APG; bổ sung đối tượng báo cáo, trách nhiệm của công tác phòng, chống rửa tiền liên quan đến lĩnh vực tài sản mã hóa.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng lần này tập trung bổ sung nội dung “đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”.

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết xây dựng Luật. So với thời điểm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình lập pháp năm 2026, phạm vi dự án Luật được mở rộng thêm 7 nội dung. Đa số ý kiến tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung như đề xuất của Chính phủ, có ý kiến đề nghị rà soát toàn diện hơn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật này để xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung nội dung theo từng Luật cụ thể, thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ các khái niệm như: “trạng thái đầu tư quốc tế”, “chủ sở hữu hưởng lợi”, “quyền kiểm soát trên thực tế”, “thực sự chi phối”, “hưởng lợi từ giao dịch”…

Đồng thời, thẩm tra sơ bộ nêu rõ cần rà soát các quy định, đánh giá đầy đủ tác động một số quy định mới trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; rà soát quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong hoạt động phòng chống rửa tiền, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, nhất là giữa Thanh tra Chính phủ và các bộ có cơ quan thanh tra chuyên ngành trong sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền…

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đánh giá kỹ tác động xã hội của chính sách mới, tiếp tục rà soát kỹ các nội dung mới được bổ sung, làm rõ nội dung nào thật sự cấp bách, đã đủ chín để quy định trong luật, nội dung nào cần đánh giá thêm, nhất là tác động đến người dân, đến doanh nghiệp, nhóm yếu thế và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức, đảm bảo luật được ban hành đem lại hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận nội dung làm việc

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực chuẩn bị hồ sơ dự án luật và thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin số liệu theo cam kết quốc tế, đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, khắc phục một số bất cập trong thực tiễn thi hành luật và thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý phòng, chống rửa tiền theo các chuẩn mực khuyến nghị và cơ chế đánh giá quốc tế. Dự luật có những quy định bổ sung để góp phần phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ lưu ý đánh giá tác động của dự án luật, làm rõ quy định cấp bách để sửa luôn, quy định nào cần đánh giá, rà soát thêm.

Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, rà soát đảm bảo tính hợp pháp, hợp hiến, tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan, đánh giá đầy đủ tác động đến an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, an ninh tiền tệ, an ninh tài chính quốc gia, yêu cầu về phòng chống tội phạm, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp và điều kiện đảm bảo thi hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức dự án luật, xây dựng báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 8 tới.