Một ngân hàng chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10,5%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Đợt 1 năm 2026.

Theo phương án mới được triển khai, ngân hàng quyết định điều chỉnh tỷ lệ phát hành xuống mức 10,5%, thay vì mức kế hoạch 15% được đưa ra trước đó.

Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách quyền sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu mới. VietABank dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 85,7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị tăng thêm đạt khoảng 857 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức 8.163,6 tỷ đồng lên tối đa là 9.020,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2025 (hơn 655 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (hơn 202 tỷ đồng) căn cứ theo báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán. Thời gian triển khai đợt tăng vốn này dự kiến diễn ra trong Quý III và Quý IV năm 2026, ngay sau khi có sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Quyết định điều chỉnh tỷ lệ chia này nhằm mục đích phù hợp với chiến lược phát triển vốn của VAB, hướng đến mục tiêu nâng cao các chỉ số an toàn hoạt động và năng lực tài chính, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của VAB.

Đối với các cấu phần tăng vốn khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó, bao gồm (1) việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và (2) phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động, Hội đồng quản trị VietABank cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển kha.

Nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành này sẽ giúp VietABank nâng cao năng lực tài chính, quy mô và chất lượng tài sản sinh lời, tăng cường khả năng đầu tư tài sản và đầu tư kinh doanh, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho chiến lược mở rộng hoạt động của ngân hàng.