Các ngân hàng chi số tiền lớn kỷ lục trả cổ tức tiền mặt: Vẫn còn 5 ngân hàng chưa chốt quyền

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến làn sóng ngân hàng mạnh tay chia cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó, 11 ngân hàng đã thực hiện hoặc có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tổng số tiền hơn 48.000 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn đã chốt danh sách cổ đông hoặc hoàn tất chi trả, chỉ còn 5 ngân hàng đang chờ triển khai theo kế hoạch là Vietcombank, VietinBank, BIDV, SHB và TPBank.

Hội đồng quản trị VietinBank đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận 450 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 24/7/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/8/2026. Với gần 7,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank sẽ chi khoảng 3.495 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Vietcombank thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 24/7/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức, ngày chi trả là 27/8/2026. Với gần 8,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank dự kiến chi hơn 3.760 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức tiền mặt này.

BIDV cũng đã chốt 20/7/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.276 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 20/8/2026.

Trong khi đó, SHB dự kiến chi khoảng 3.206 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 6%, nằm trong phương án phân phối lợi nhuận với tổng tỷ lệ cổ tức 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Đến nay, ngân hàng vẫn chưa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Năm 2026, TPBank cũng chuẩn bị trên 1.700 tỷ đồng để chia thưởng với phương án bằng tiền cho năm ngoái.

Trước đó, đã có 6 ngân hàng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với quy mô dao động từ 3.000 – 9.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng.

Dẫn đầu về quy mô chi trả là LPBank với việc dành gần 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2025 theo tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 15/5/2026 và thực hiện thanh toán vào 25/5/2026. Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử LPBank, đồng thời là mức chi trả lớn nhất trong ngành ngân hàng năm nay.

Đứng thứ hai là MB , dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 10/7/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào 17/7/2026. Ngoài cổ tức tiền mặt, MB còn phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tiếp tục tăng cường năng lực vốn.

Techcombank xếp thứ ba với hơn 4.960 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 20/5/2026 và hoàn tất thanh toán vào 10/6/2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Techcombank duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt.

Tại VPBank , ngân hàng chi hơn 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%. VPBank đã chốt danh sách cổ đông vào 18/5/2026 và thực hiện thanh toán vào 23/5/2026. Song song với việc chia cổ tức, ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ hơn 26%.

Đứng thứ năm là ACB với gần 3.600 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngân hàng chốt danh sách cổ đông vào 16/6/2026 và thanh toán vào 23/6/2026. Bên cạnh đó, ACB còn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 13%, nâng tổng giá trị phân phối lợi nhuận năm 2025 lên hơn 10.000 tỷ đồng.

VIB cũng nằm trong nhóm ngân hàng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt trong năm nay. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 4/5/2026 để thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 9%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 900 đồng. Với hơn 3,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VIB đã chi hơn 3.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9,5%, qua đó tiếp tục tăng cường năng lực tài chính.﻿

Với quy mô lên tới hơn 48.000 tỷ đồng, 2026 là năm có quy mô chi trả cổ tức tiền mặt lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.

Năm 2025, có tới 12 ngân hàng thực hiện chia cổ tức tiền mặt, bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, ACB, SHB, TPBank, OCB, LPBank và VIB. Song, tổng số tiền chi trả chỉ vào khoảng 42.600 tỷ đồng. Trong đó, nhà băng chi đậm nhất là LPBank với tỷ lệ 25%.

Năm 2024 cũng ghi nhận 9 ngân hàng chia cổ tức tiền mặt với tổng quy mô khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2023 khi chỉ có 6 ngân hàng chi khoảng 23.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 2019–2021, Ngân hàng Nhà nước chủ trương hạn chế chia cổ tức tiền mặt nhằm giữ lại nguồn lực để các ngân hàng giảm lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch. Từ năm 2023, cơ quan điều hành không còn siết chặt việc chia cổ tức tiền mặt đối với các ngân hàng có xếp hạng cao, tạo điều kiện để những nhà băng có năng lực tài chính tốt thực hiện chi trả cho cổ đông.

Việc chia cổ tức bằng tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông dưới dạng “tiền tươi thóc thật”, mà còn phản ánh sự tự tin của ban lãnh đạo vào dòng tiền và nền tảng vốn của ngân hàng.

Dù xu hướng chi tiền mặt gia tăng, phần lớn các ngân hàng vẫn lựa chọn phương án kết hợp giữa cổ tức tiền mặt và cổ phiếu nhằm đảm bảo cân đối vốn.

Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhu cầu tăng vốn để đáp ứng các chuẩn mực an toàn ngày càng cao vẫn là áp lực lớn. Vì vậy, việc “chia nhưng vẫn giữ” – vừa trả cổ tức tiền mặt, vừa tăng vốn qua cổ phiếu – đang trở thành chiến lược phổ biến.

Ở góc độ thị trường, cổ tức tiền mặt là thông tin tích cực đối với cổ đông. Tuy nhiên, khoản thu nhập này sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định, đồng thời giá cổ phiếu thường được điều chỉnh giảm tương ứng với mức cổ tức sau ngày giao dịch không hưởng quyền.