Sun PhuQuoc Airways công bố loạt đường bay quốc tế mới, gia nhập cuộc đua xây dựng hệ sinh thái khách hàng thân thiết

Tối 14/7, tại Hà Nội, Sun Group đồng thời công bố hai bước đi mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái dịch vụ, gồm kế hoạch mở các đường bay quốc tế mới đến Phú Quốc thông qua Sun PhuQuoc Airways và ra mắt chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature.

Theo doanh nghiệp, Sun PhuQuoc Airways dự kiến khai thác các đường bay quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc từ Thành Đô (Trung Quốc), Singapore và Bangkok (Thái Lan), đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng bay tới nhiều thị trường khác trong thời gian tới. Việc mở thêm các đường bay được kỳ vọng sẽ gia tăng kết nối quốc tế đến đảo ngọc, trong bối cảnh Phú Quốc đang được định hướng trở thành điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Cùng với kế hoạch mở rộng mạng bay, Sun Group cũng giới thiệu Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết được thiết kế để kết nối các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn trên một nền tảng thống nhất.

Theo đó, khách hàng chỉ cần một tài khoản để tích lũy điểm và sử dụng quyền lợi khi trải nghiệm các dịch vụ thuộc hệ sinh thái Sun Group, từ hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí Sun World, sân golf, bất động sản đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình cũng được kết nối với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Visa nhằm mở rộng khả năng tích lũy, sử dụng điểm thưởng thông qua các sản phẩm tài chính.

Sun Signature hiện có 5 hạng hội viên gồm Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity. Khách hàng có thể đăng ký thông qua website của chương trình hoặc ứng dụng Sun PhuQuoc Airways và NCB để tích lũy điểm thưởng (Sun Point) cũng như điểm xét hạng.

Theo Sun Group, nền tảng được phát triển cùng Amadeus - doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ cho ngành hàng không và du lịch - nhằm hỗ trợ quản lý dữ liệu hội viên và kết nối trải nghiệm giữa các dịch vụ trong hệ sinh thái.

Ở mảng tài chính, Sun Group phối hợp với NCB và Visa phát triển dòng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature với bốn phiên bản gồm Silver, Gold, Platinum và Infinite. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác để hội viên có thể tích lũy, sử dụng điểm thưởng và hưởng ưu đãi tại nhiều lĩnh vực ngoài hệ sinh thái hiện hữu.

Sun Group cũng cho biết sau khoảng một tháng mở đăng ký, chương trình đã có hơn 52.000 hội viên.

Việc đồng thời mở rộng mạng bay quốc tế và triển khai một chương trình khách hàng thân thiết thống nhất cho thấy định hướng kết nối các lĩnh vực kinh doanh của Sun Group, trong đó các dịch vụ từ hàng không, du lịch, nghỉ dưỡng đến tài chính được tích hợp nhằm gia tăng sự gắn kết của khách hàng với hệ sinh thái của doanh nghiệp.