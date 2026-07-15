Sacombank chính thức chuyển trụ sở chính về tòa nhà ThaiSquare The Merit, khẳng định mọi hoạt động kinh doanh được vận hành thông suốt

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Theo đó, từ ngày 10/7/2026, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank chuyển từ số 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM sang số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Sacombank cho biết việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính không làm ảnh hưởng đến hiệu lực các hợp đồng/thỏa thuận (nếu có) và trách nhiệm pháp lý giữa ngân hàng đối với các cơ quan, khách hàng và đối tác. Mọi hoạt động kinh doanh của Sacombank được vận hành thông suốt, đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn, liên tục và chất lượng.﻿

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank.

Kế hoạch chuyển trụ sở chính đã được cổ đông Sacombank thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo tờ trình của Hội đồng quản trị, việc thay đổi địa điểm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM là địa chỉ của tòa nhà ThaiSquare The Merit - Tổ hợp văn phòng hạng A nằm trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực trung tâm Quận 1, nơi tập trung nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Việc chuyển trụ sở đến địa điểm mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, cải thiện điều kiện làm việc và đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động của Sacombank.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang triển khai nhiều kế hoạch quan trọng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, bao gồm tái định vị thương hiệu, nâng cao năng lực tài chính và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.