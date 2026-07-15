Cập nhật KQKD ngân hàng ngày 15/7: Thêm nhà băng báo lãi tăng vọt

Lợi nhuận Vietbank tăng hơn 79%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế Vietbank đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Năm 2026, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm; tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 23,6%; tổng huy động vốn tăng 23,9%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng.

Tổng tài sản BVBank ước tăng 7%

Theo số liệu mới được ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố, ngân hàng này vừa kết thúc 6 tháng đầu năm với nhiều số liệu tích cực. Cụ thể, tổng tài sản dự kiến tăng 7% so với cuối 2025. Số lượng khách hàng dự kiến tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ khách hàng dự kiến tăng 8,3% so với đầu năm

Tổng tài sản Vietcombank tăng gần 10%

Ngày 10/7/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại Hà Nội.

Thông tin tại Hội nghị, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường I đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng của hoạt động bán buôn với dư nợ tăng trên 16%; dư nợ phân khúc SME cũng tăng 10,4% so với đầu năm. Cùng lợi thế truyền thống về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, Vietcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn vào Việt Nam. Qua đó, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, thị phần đạt 18,6%; doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20,3%, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại.

Nền tảng tài chính vững chắc tiếp tục là lợi thế cạnh tranh nổi bật của Vietcombank. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,14%.

Vietcombank xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, các dự án trọng điểm quốc gia, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lợi nhuận Sacombank ước giảm một nửa

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Loic Faussier -Tổng giám đốc Sacombank đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo ông Loic Faussier, với sức ép chi phí vốn hiện tại và các tồn đọng từ quá khứ, thật khó để nói mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Sacombank đang ở tình thế rất nan giải khi NIM bị thu hẹp, tỷ lệ nợ xấu ước tính có thể tăng vọt lên 5,6%, chi phí dự phòng vì thế theo tính toán nhanh có thể bật tăng kỷ lục lên mức hơn 4.700 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến chỉ dao động khoảng 1.900 đến 2.000 tỷ, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ và tiếp nối đà giảm kể từ đầu năm. Con số chính xác vẫn đang được đội ngũ Sacombank tính toán và sẽ công bố chính thức trong báo cáo tài chính.

Lợi nhuận ABBank ước tăng 80%

Theo số liệu vừa được ABBank công bố, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ngân hàng này ước đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức 260,65 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138 nghìn tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao trên 12%.

Tài sản VietinBank chạm mốc 3 triệu tỷ

Chia sẻ với báo chí mới đây, Chủ VietinBank Trần Minh Bình cho biết hoạt động của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực huy động vốn và bài toán thanh khoản khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, VietinBank vẫn duy trì được sự chủ động trong công tác huy động vốn, qua đó đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng cũng như hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Theo cập nhật từ lãnh đạo VietinBank, tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng.

Việc cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với VietinBank trong hành trình mở rộng quy mô hoạt động. Trong nhiều năm qua, ngân hàng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu hệ thống về tổng tài sản, tín dụng và huy động vốn.

Hiện nay, nhóm ngân hàng sở hữu quy mô tài sản lớn nhất hệ thống gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank. Trong đó, BIDV là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản. Việc VietinBank gia nhập nhóm này cho thấy xu hướng mở rộng quy mô ngày càng mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại nhà nước trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng cao.

Dư nợ cho vay Agribank lần đầu vượt 2 triệu tỷ

Tại họp Ban Điều hành và Hội nghị giao ban Trụ sở chính thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo Agribank cho biết hoạt động kinh doanh đến 30/6 ghi nhận nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản bám sát kế hoạch, cân đối vốn được bảo đảm an toàn, bền vững. Nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế lần đầu tiên đạt và vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Công tác xử lý, thu hồi nợ xấu ghi nhận kết quả tích cực, với các chỉ tiêu trọng yếu đều hoàn thành kế hoạch đề ra; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,13%.