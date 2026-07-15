Lợi nhuận bán niên vượt 4.668 tỷ đồng: TPBank định hình đường ray tăng trưởng chất lượng cao

Trong bối cảnh đó, lợi nhuận bán niên hơn 4.668 tỷ đồng của TPBank không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh, mà còn cho thấy sự tăng trưởng bền vững dựa trên chất lượng tài sản, hiệu quả vận hành và năng lực quản trị rủi ro.

Lợi nhuận bán niên hơn 4.668 tỷ đồng, chất lượng tăng trưởng trở thành lợi thế của TPBank

Kết quả lợi nhuận bán niên hơn 4.668 tỷ đồng vì thế không chỉ là thành quả kinh doanh của riêng TPBank, mà còn phản ánh một xu hướng lớn của ngành: những ngân hàng đầu tư sớm vào công nghệ, dữ liệu, quản trị rủi ro và chất lượng tài sản đang bắt đầu chuyển hóa lợi thế đó thành tăng trưởng bền vững.

Chất lượng tài sản, hiệu suất vận hành là trụ cột tăng trưởng

Trong chu kỳ mới, thị trường không chỉ nhìn vào tăng trưởng tín dụng mà đánh giá cao hơn chất lượng tăng trưởng, đo bằng sức khỏe tài sản, hiệu quả vốn và quản trị rủi ro.Trong bức tranh này, TPBank là một trong những ngân hàng cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt.

Tính đến ngày 30/6/2026, các chỉ số trên bảng cân đối kế toán cho thấy TPBank đang duy trì chiến lược tăng trưởng có kiểm soát. Tăng trưởng tín dụng 9,62% được giữ ở mức hợp lý, với dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và khách hàng có chất lượng tín dụng tốt, nhằm đồng hành và hỗ trợ tăng trưởng bền vững, thay vì mở rộng theo hướng cơ học.

Việc tỷ lệ nợ xấu NPL duy trì mức dưới 1,5% cho thấy TPBank không đánh đổi chất lượng tài sản để lấy tăng trưởng. Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục mở rộng, diễn biến này phản ánh hiệu quả quản trị rủi ro và củng cố nền tảng cho chiến lược tăng trưởng bền vững.

Những kết quả này được hỗ trợ bởi mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và AI, giúp TPBank nâng cao hiệu quả thẩm định, quản trị rủi ro và tối ưu chi phí. Đồng thời, hệ sinh thái ngân hàng số với App TPBank làm trung tâm tiếp tục củng cố CASA, góp phần giảm chi phí vốn.

Ở góc độ thị trường, lợi nhuận bán niên trên 4.668 tỷ đồng của TPBank đáng chú ý không nằm ở con số tuyệt đối, mà ở chất lượng cấu thành. Khi tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ bởi nền tảng tài sản, hiệu suất vận hành và kiểm soát rủi ro thay vì mở rộng tín dụng bằng mọi giá, khả năng duy trì kết quả trong các quý tiếp theo trở nên thuyết phục hơn.

Điểm rơi chu kỳ và triển vọng hoàn thành mục tiêu 10.300 tỷ đồng

Ngay từ Quý I/2026, TPBank đã tạo nền tảng tăng trưởng chủ động với kết quả kinh doanh tích cực. Đáng chú ý, cấu trúc thu nhập tiếp tục dịch chuyển theo hướng bền vững khi giảm dần sự phụ thuộc vào NIM, trong khi nguồn thu từ dịch vụ ngày càng đóng góp lớn hơn. Điều này cho thấy lợi nhuận của TPBank đang được hỗ trợ bởi nhiều động lực hơn, thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng tín dụng.

Mục tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở mức 10.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất (+12%), với tổng tài sản hướng tới 600.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh hai quý cuối năm là cao điểm tín dụng theo chu kỳ, việc chủ động xử lý chất lượng tài sản và kiểm soát rủi ro chủ động và liên tục từ đầu năm sẽ tạo dư địa thuận lợi để ngân hàng bứt tốc trong nửa cuối năm.

Năng lực vốn tiếp tục được củng cố khi ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 nghìn tỷ đồng theo các phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 phê duyệt chủ trương, duy trì hệ số CAR ở mức cao và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Song hành, TPBank tiếp tục được thị trường và các tổ chức quốc tế ghi nhận về năng lực AI, hiệu quả vận hành, trải nghiệm khách hàng và bảo vệ người dùng trên môi trường số, qua đó phản ánh sự nhất quán trong chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, dữ liệu và lấy khách hàng làm trung tâm. Việc mở rộng hiện diện qua các hoạt động văn hóa – giải trí như Tinh Hà Say "Hi" khẳng định một cách tiếp cận rất hợp thời: ngân hàng không chỉ là nơi giao dịch, mà đang dần trở thành một phần trong phong cách sống và trải nghiệm hàng ngày của khách hàng.

Chu kỳ tín dụng của thị trường thường tập trung vào nửa cuối năm. Vì vậy, lợi thế sẽ thuộc về những ngân hàng đã chủ động xây dựng bộ đệm vốn, xử lý chất lượng tài sản và tối ưu cấu trúc thu nhập ngay từ đầu năm. Trong trường hợp của TPBank, những yếu tố này đang tạo dư địa thuận lợi để hướng tới mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời duy trì chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khắt khe.