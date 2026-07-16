Xuất hiện mã cổ phiếu ngân hàng hoàn toàn mới: PCB

Theo Quyết định số 947/QĐ-SGDHN do HNX ban hành, PVcomBank được chấp thuận đăng ký giao dịch toàn bộ 900 triệu cổ phiếu phổ thông trên hệ thống giao dịch UPCoM với mã chứng khoán PCB. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch tính theo mệnh giá đạt 9.000 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để chính thức đưa cổ phiếu PCB vào giao dịch trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận. ﻿

Về kết quả kinh doanh của PVcomBank, năm 2025, ngân hàng ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 154% kế hoạch, riêng doanh thu của Ngân hàng mẹ hoàn thành 151% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.704 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của PVcomBank đạt 263.457 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thị trường có tổng cộng 27 cổ phiếu ngân hàng đang được giao dịch trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM. Sự gia nhập của PVcomBank trong thời gian tới sẽ chính thức đưa mã PCB trở thành cổ phiếu ngân hàng thứ 28 giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.﻿

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên UPCoM đang có xu hướng "vơi dần" khi các nhà băng liên tục dắt tay nhau rời sàn để nâng cấp lên niêm yết tại HOSE. Điển hình như cổ phiếu VBB của Vietbank vừa chính thức chuyển nhà sang HOSE vào ngày 14/07, hay cổ phiếu BVB của BVBank cũng chuẩn bị chính thức chào sàn HOSE từ ngày 21/07 tới đây. Hiện tại trên UPCoM chỉ còn lại 3 cổ phiếu ngân hàng đang thực tế giao dịch bao gồm ABBank (ABB), PGBank (PGB), Saigonbank (SGB). ﻿