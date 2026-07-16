Doanh nghiệp nào có cơ hội tiếp cận ưu đãi lãi suất đến 2% từ ACB?

Ưu đãi lãi suất lên đến 2%

Trong nửa đầu năm 2026, nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục ghi nhận đà tăng tích cực ở lĩnh vực công nghiệp và đầu tư. Các tỉnh, thành như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng đều có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hai chữ số; riêng Bắc Ninh thu hút gần 2 tỷ USD FDI vào các khu công nghiệp, trong khi Hải Phòng đạt mức tăng trưởng GRDP 11,31% - cao nhất trong 5 năm gần đây.

Đà tăng này mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phía Bắc, nhưng cũng khiến bài toán tài chính trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) - nhóm doanh nghiệp chiếm hơn 90% trong cơ cấu nền kinh tế. Khi đơn hàng, sản lượng và nhu cầu nhập nguyên vật liệu tăng lên, doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động để xoay vòng nhanh hơn, mà còn phải kiểm soát chi phí đầu vào, biến động tỷ giá, tiến độ thanh toán và dòng tiền vận hành. Song song đó, những thay đổi về chính sách thuế, hải quan, hóa đơn điện tử, quản trị dữ liệu và yêu cầu minh bạch tài chính cũng đặt ra áp lực mới, buộc doanh nghiệp phải vận hành bài bản và tuân thủ nghiêm ngặt hơn.

Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB trình bày giải pháp toàn diện tại Hội nghị "Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường – Doanh nghiệp cất cánh".

Vì vậy, nhu cầu của SME không dừng ở một khoản vay. Doanh nghiệp cần các giải pháp tài chính tổng thể để hỗ trợ đồng thời nhiều bài toán: tiếp cận vốn phù hợp, quản lý dòng tiền rõ ràng, số hóa giao dịch, giảm chi phí vận hành và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong giai đoạn mới.

Đây cũng là lý do ACB đẩy mạnh các giải pháp dành cho doanh nghiệp khu vực phía Bắc trong chiến lược năm 2026 của ngân hàng. Theo ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB: "Để phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, chúng tôi cũng đang có chương trình ưu đãi về lãi suất vay, giảm tối đa 2% so với lãi suất cho vay thông thường, áp dụng cho các doanh nghiệp khu vực phía Bắc".

Tạo lợi thế tăng trưởng dài hạn

Tuy nhiên, lãi suất chỉ là một phần trong bài toán tăng trưởng. Để sử dụng vốn hiệu quả, doanh nghiệp cần một hệ giải pháp rộng hơn: vốn phải phù hợp với dòng tiền và mục đích sử dụng; công cụ giao dịch phải giúp vận hành nhanh, minh bạch và tiết kiệm hơn; đồng thời doanh nghiệp cần thêm các hỗ trợ về kết nối, tư vấn và nâng cao năng lực quản trị.

Trên tinh thần đó, ACB xây dựng hệ giải pháp dành cho SME xoay quanh ba trụ cột: vốn phát triển, công cụ tối ưu và năng lực bứt phá. Ở trụ cột vốn phát triển, ACB thiết kế các giải pháp tài trợ sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, việc cấp vốn hiện nay không chỉ dừng ở tài sản đảm bảo, mà ngày càng dựa nhiều hơn vào dòng tiền, hợp đồng và phương án sử dụng vốn. Khi doanh nghiệp minh bạch về tài chính, sổ sách và dòng tiền, ngân hàng có thêm cơ sở để thiết kế các giải pháp vốn linh hoạt hơn.

ACB đồng hành cùng doanh nghiệp bằng giải pháp tài chính toàn diện.

Từ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận các giải pháp như vốn lưu động, thấu chi, tài trợ hợp đồng, tài trợ khoản phải thu đến các khoản vay trung và dài hạn cho kế hoạch đầu tư mở rộng. Cách tiếp cận này giúp nguồn vốn bám sát hơn chu kỳ kinh doanh, dòng tiền và mục tiêu sử dụng vốn của từng doanh nghiệp.

Ở trụ cột công cụ tối ưu, ACB hỗ trợ SME số hóa các giao dịch tài chính thường xuyên như thanh toán, quản lý tài khoản, theo dõi dòng tiền, bảo lãnh, tín dụng và thanh toán quốc tế. Các công cụ như POS, Smart POS, Soft POS, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các gói dịch vụ thanh toán giúp doanh nghiệp vận hành nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn và minh bạch dữ liệu tài chính tốt hơn.

Với năng lực bứt phá, ACB mở rộng vai trò đồng hành ra ngoài khoản vay thông qua kết nối hệ sinh thái khách hàng, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, chi lương, mở tài khoản cho nhân viên, cùng các hoạt động đào tạo và tư vấn về bán hàng, thương mại điện tử, tiếp thị số, quản trị kinh doanh và phát triển bền vững. Đây là lớp hỗ trợ giúp SME không chỉ tiếp cận nguồn lực, mà còn nâng cao năng lực sử dụng nguồn lực đó hiệu quả hơn.

Với SME, một khoản vay có thể giúp giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng chưa đủ để tạo lợi thế dài hạn. Điều doanh nghiệp cần là một hệ giải pháp đủ liền mạch: vốn để không bỏ lỡ cơ hội, công cụ để vận hành minh bạch và năng lực để tăng trưởng bài bản. Đây cũng là cách ACB thiết kế giải pháp cho SME, không bắt đầu từ từng sản phẩm riêng lẻ, mà từ những bài toán thực tế doanh nghiệp đang phải giải quyết mỗi ngày.

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