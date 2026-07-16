Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ngày 16/7

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Khảo sát đầu giờ sáng ngày 16/7 , giá vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với chốt phiên trước. Sau nhịp phục hồi mạnh trong phiên 15/7, các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải ngày 16/7

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng niêm yết giá ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Phú Quý giao dịch ở mức 145 - 148,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giữ mức 143,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tiếp tục niêm yết ở mức 144,5 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giao dịch ở mức 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giữ nguyên mức 144 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 15/7, giá vàng trong nước đã đồng loạt phục hồi sau khi giảm mạnh trước đó. Giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng phổ biến từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng miếng dao động từ 3 - 5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn phổ biến ở mức 3,5 - 4 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng rồi bán ngay vẫn có thể chịu khoản lỗ từ 3 - 5 triệu đồng/lượng, tùy theo từng thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, ﻿giá vàng thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6. Tuy nhiên, những lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao vẫn hiện hữu khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Giá vàng giao ngay gần như đi ngang, ở mức 4.057,34 USD/ounce.

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết giá vàng đã thu hẹp mức giảm sau khi dữ liệu PPI thấp hơn dự báo, qua đó làm giảm bớt lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải nâng lãi suất nhiều lần trong năm nay.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng giảm 0,3% trong tháng 6, sau khi tăng 0,6% trong tháng 5 (đã được điều chỉnh giảm). Trước đó, các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo PPI sẽ đi ngang trong tháng 6, sau mức tăng 1,1% được công bố ban đầu cho tháng 5.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 10,2% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7, giảm từ mức 16,6% trước khi báo cáo PPI được công bố.

Trước đó một ngày, số liệu cũng cho thấy lạm phát tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 hạ nhiệt mạnh hơn dự kiến.

Ở diễn biến khác, Mỹ cho biết đã bắt đầu một đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Đáp lại, Iran đe dọa cắt giảm thêm nguồn cung năng lượng trong khu vực, khiến giá dầu tiếp tục tăng trong phiên thứ Tư.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nhận định những diễn biến mới liên quan đến eo biển Hormuz đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát mất kiểm soát. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và đẩy giá dầu tăng cao hơn, giá vàng có thể đối mặt với áp lực giảm.

Theo ông Otunuga, nếu giá vàng phá vỡ vùng hỗ trợ hiện tại, kim loại quý có thể giảm về mốc 3.950 USD/ounce, thậm chí là 3.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu giữ vững ngưỡng 4.000 USD/ounce, giá vàng có thể phục hồi lên vùng 4.100 USD/ounce.

Chi phí nhiên liệu tăng cao có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, bởi kim loại quý là tài sản không mang lại lợi suất.