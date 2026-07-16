Nhiều cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực dù thị trường chung ảm đạm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang tháng 7 với tâm lý giao dịch thận trọng hơn. Áp lực chốt lời khiến nhiều nhóm cổ phiếu, trong đó có ngân hàng, xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh. Dù vậy, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì xu hướng tăng tích cực nhờ các thông tin hỗ trợ riêng.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, ABB của ABBank là mã có diễn biến tích cực nhất khi tăng từ mức 13.500 đồng từ đầu tháng 6 lên 17.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 26% chỉ sau hơn một tháng.

Trước đó, ABBank đã thông qua kế hoạch chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Song song với đó, ngân hàng cũng đã chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% , qua đó tạo kỳ vọng về việc gia tăng quy mô vốn cũng như cải thiện sức hấp dẫn của cổ phiếu.

Việc chuyển sang HoSE được đánh giá là bước đi quan trọng đối với ABBank khi sàn giao dịch này có quy mô vốn hóa và thanh khoản lớn hơn đáng kể so với UPCoM. Đồng thời, việc niêm yết trên HoSE cũng giúp cổ phiếu có cơ hội được nhiều quỹ đầu tư, đặc biệt là các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức, quan tâm hơn nếu đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản.

Cổ phiếu VBB của Vietbank cũng ghi nhận tăng 21% kể từ đầu tháng 6. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh Vietbank vừa hoàn tất chuyển niêm yết lên HoSE từ ngày 14/7 và triển khai kế hoạch chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu, hai yếu tố thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong thời gian qua.

Kể từ đầu tháng 6, cổ phiếu KLB của KienlongBank đã tăng hơn 14%, từ gần 11.000 đồng lên 12.550 đồng/cổ phiếu. Diễn biến tích cực của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh ngân hàng thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu lên tới 29,5% - cao hàng đầu ngành ngân hàng trong năm 2026.

Cổ phiếu BVB của BVBank cũng đi ngược thị trường chung với mức tăng 8,1%, từ 12.300 đồng lên 13.300 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này được hỗ trợ bởi kế hoạch chuyển niêm yết lên HoSE, bước đi được đánh giá sẽ góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị trường vốn và tạo điều kiện thu hút thêm dòng tiền đầu tư.

Theo đó, hơn 640,8 triệu cổ phiếu phổ thông mã BVB của BVBank chính thức được chấp thuận niêm yết ngày 22/6/2026. Ngày giao dịch chính thức đầu tiên là 21/7/2026. Giá tham chiếu phiên đầu là 13.100 đồng/cp, biên độ dao động ±20%.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Kế hoạch tăng vốn nằm trong lộ trình củng cố năng lực tài chính của BVBank. Nguồn vốn bổ sung được huy động thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP sẽ góp phần tăng quy mô vốn tự có, tạo thêm nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo quy định đối với tổ chức tín dụng. Đây cũng là phương án đã được cổ đông ngân hàng thông qua từ trước và đang từng bước được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Chia sẻ về định hướng sau khi chuyển niêm yết, đại diện BVBank cho biết ngân hàng sẽ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động dựa trên hai phân khúc cốt lõi là khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đồng thời khai thác hệ sinh thái số và tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế. Theo lãnh đạo BVBank, những định hướng này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, góp phần củng cố năng lực tài chính và nâng cao vị thế của ngân hàng trong phân khúc bán lẻ.

OCB cũng ghi nhận mức tăng hơn 7% kể từ đầu tháng 6, từ 10.000 đồng lên 10.750 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh OCB đã chốt danh cổ đông vào cuối tháng 6 để trả thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Cùng nằm trong nhóm đi ngược thị trường chung, MSB đạt mức tăng 6,5% kể từ đầu tháng 6, từ 15.300 đồng lên 16.300 đồng/cổ phiếu. MSB liên tục tăng giá trong những tháng qua và là một trong những mã có diễn biến ấn tượng nhất thị trường. Liên quan đến cổ phiếu này, Công ty cổ phần ROX Living – tổ chức có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên Hội đồng quản trị MSB – mới đây đã mua vào gần 18,3 triệu cổ phiếu MSB nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này.