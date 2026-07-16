Cổ phiếu ngân hàng hồi phục ngoạn mục phiên 16/7: HDB, STB, ACB dẫn đầu tăng giá

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 16/7 khi lực bán mạnh ngay từ đầu phiên khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy gia tăng mạnh trong phiên chiều đã giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục, đưa chỉ số chính lấy lại mốc 1.800 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên 1.804,24 điểm. Chỉ số VN30 tăng 25,60 điểm lên 1.941,65 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,75 điểm xuống 288,32 điểm và UPCoM-Index nhích nhẹ 0,14 điểm lên 126,62 điểm.

Độ rộng thị trường trên HoSE nghiêng về phía tích cực với 141 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 157 mã giảm giá. Trên sàn HNX có 53 mã tăng và 79 mã giảm, còn UPCoM ghi nhận 97 mã tăng, 104 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những lực đỡ quan trọng giúp VN-Index hồi phục mạnh trong phiên 16/7. Sau khi đồng loạt chịu áp lực bán trong buổi sáng, nhiều mã đã đảo chiều ngoạn mục nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng vào phiên chiều.

Nổi bật nhất là HDB của HDBank khi mã này có phiên giao dịch đầy ấn tượng, từ trạng thái giảm đầu phiên đã đảo chiều tăng 3,04%, đóng cửa tại 27.150 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến của HDB càng đáng chú ý khi cổ phiếu này tiếp tục là điểm đến của dòng vốn ngoại. Riêng trong phiên 16/7, nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu HDB, trong khi lượng bán ra chỉ khoảng 305.000 cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, khối ngoại đã mua ròng hơn 13 triệu đơn vị, đưa HDB trở thành một trong những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh nhất thị trường.

Hoạt động mua vào của khối ngoại cũng là yếu tố tích cực giúp HDB duy trì được mặt bằng giá trong khi hầu hết các mã ngân hàng đều giảm sâu.

Trong báo cáo phân tích công bố mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng HDBank sẽ giữ vững vị trí trong nhóm dẫn dầu về kết quả tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và ROE, dựa trên tiềm năng mở rộng quy mô tín dụng nhanh chóng và khai thác hệ sinh thái, phát triển các nguồn thu nhập ngoài lãi. Ngoài ra, kế hoạch IPO các công ty thành viên (HD Saison, HD Securities) được kỳ vọng là chất xúc tác tiềm năng cho giá cổ phiếu.

Bên cạnh HDB, ACB cũng là điểm sáng đáng chú ý khi có màn đảo chiều mạnh sau nhịp điều chỉnh đầu phiên. Theo đó, ACB tăng 2,81% lên 23.750 đồng/cổ phiếu, đồng thời trở thành mã ngân hàng có thanh khoản cao nhất thị trường với hơn 45,5 triệu cổ phiếu được sang tay. Đáng chú ý, đây cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất ngành ngân hàng trong phiên, với giá trị mua ròng tương đương hơn 9,3 triệu cổ phiếu.

Trong bối cảnh dòng vốn ngoại liên tiếp bán ròng tại nhiều cổ phiếu ngân hàng quy mô lớn như VPB, TCB, MBB, CTG hay BID, diễn biến tại HDB và ACB cho thấy khối ngoại đang có sự dịch chuyển danh mục sang các nhóm cổ phiếu được đánh giá là có nhiều tiềm năng.

Trong phiên hôm nay, STB cũng gây chú ý khi tăng 2,87% lên 71.800 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm tăng mạnh nhất trong các ngân hàng niêm yết. Đồng thời, STB tiếp tục thu hút dòng tiền lớn khi khối lượng khớp lệnh đạt gần 8 triệu cổ phiếu.

Một số cổ phiếu ngân hàng cũng đóng cửa trong sắc xanh như ABB (+4,73%), VBB (+1,75%), SSB (+1,27%), TCB (+1,27%), LPB (+0,97%), MB B (+0,84%), SHB (+0,79%), VPB (+0,78%), TPB (+0,65%), CTG (+0,47%), OCB (+0,47%), VCB (+0,34%) và MSB (+0,31%).

Cùng với diễn biến giá, thanh khoản của toàn nhóm ngân hàng cũng duy trì ở mức cao. ACB dẫn đầu với hơn 45,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tiếp đến là SHB gần 45 triệu đơn vị, VPB hơn 22,4 triệu cổ phiếu, MBB hơn 14,6 triệu cổ phiếu, TPB hơn 14,1 triệu cổ phiếu và HDB hơn 13,6 triệu cổ phiếu.

Dòng tiền lan tỏa rộng trên toàn ngành là yếu tố quan trọng giúp nhóm ngân hàng trở thành bệ đỡ của thị trường, góp phần đưa VN-Index phục hồi hơn 40 điểm từ vùng đáy trong phiên và đóng cửa trên mốc 1.800 điểm.