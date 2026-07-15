Có 5 tỷ gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Khảo sát thị trường ngân hàng vào đầu tháng 7 cho thấy mức lãi suất huy động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và vẫn đang neo ở mức cao. ﻿

Trong trường hợp người gửi tiền lựa chọn kỳ hạn 1 - 3 tháng , mục đích chủ yếu là để duy trì tính thanh khoản cao nhằm sẵn sàng rút ra khi có cơ hội đầu tư khác. Đối với kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng này, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện nay đang dao động từ 4,2% đến 4,75%/năm .

Nếu khách hàng chọn gửi và áp dụng mức lãi suất phổ biến thấp nhất là 4,2%/năm cho khoản tiền 5 tỷ đồng, số tiền lãi thu về sau 1 tháng sẽ là 17,5 triệu đồng . Trong khi đó, nếu gửi tại các ngân hàng áp dụng mức lãi suất phổ biến kịch trần là 4,75%/năm, số tiền lãi nhận được sau 1 tháng sẽ tăng lên mức 19,8 triệu đồng .﻿

Đối với trường hợp lựa chọn kỳ hạn 6 - 12 tháng , dòng tiền bắt đầu dịch chuyển sang nhóm kỳ hạn trung và dài hạn nên không còn bị khống chế bởi trần lãi suất, khiến biên độ sinh lời bứt phá rõ rệt. Mặt bằng lãi suất phổ biến cho nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng hiện nay đang nằm trong khoảng từ 6,5% đến 8,5%/năm, tương đương số tiền lãi hàng tháng từ 27 - 35 triệu đồng mỗi tháng .

Tuy nhiên, thị trường ghi nhận một số ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9%/năm cho kỳ hạn gửi từ 6 đến 12 tháng đối với khoản tiền lớn 5 tỷ đồng. Nếu tiếp cận được mức 9%/năm này, số tiền lãi hàng tháng lên tới 37,5 triệu đồng , tức sau 6 tháng có 225 triệu tiền lãi và sau 1 năm có 450 triệu đồng.

Với mức lãi suất cao kể trên, gửi tiết kiệm vẫn là kênh hấp dẫn khi các thị trường đầu tư khác có nhiều biến động. Tuy nhiên, chính vì tính hấp dẫn của kênh gửi tiền này đối với người dân, cơ quan chức năng cũng như các ngân hàng cũng liên tục đưa ra khuyến cáo quan trọng về việc bảo mật thông tin. Lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu gửi số tiền lớn, nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhân viên ngân hàng để mời chào các gói lãi suất ưu đãi cao bất thường, gửi đường link giả mạo hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng độc hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng này, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng tuyệt đối nâng cao cảnh giác, chỉ thực hiện giao dịch thông qua ứng dụng chính thức hoặc trực tiếp tại quầy, đồng thời không bao giờ cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai để bảo vệ tối đa dòng tiền tích lũy của mình.﻿