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Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,8 triệu đồng tại một quán tạp hoá lúc 6h sáng

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Vào thời điểm trên, lực lượng Công an phát hiện một trường hợp đang có hành vi sử dụng tài khoản cá cược trên không gian mạng để ghi nhận cá độ bóng đá.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Khánh Hoà thông tin, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an xã Diên Thọ đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa điểm tập trung đông người xem bóng đá nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh các điểm, tụ điểm đánh bạc, cá độ phức tạp trên địa bàn.

Khoảng 06 giờ ngày 12/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại thôn Phước Tuy 1, Tổ công tác Công an xã Diên Thọ kiểm tra một quán tạp hóa trên địa bàn, nơi có nhiều người đang theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Na Uy và Anh.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một trường hợp đang có hành vi sử dụng tài khoản cá cược trên không gian mạng để ghi nhận cá độ bóng đá cho một số người tham gia với tổng số tiền bước đầu xác định 1,8 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, trận đấu vẫn đang diễn ra.

Công an xã Diên Thọ đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ các tài liệu, phương tiện có liên quan để phục vụ công tác điều tra; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Diên Thọ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá; quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm để World Cup 2026 thực sự là ngày hội thể thao lành mạnh, an toàn.

Công an xã Diên Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá hoặc các vi phạm pháp luật khác, đề nghị kịp thời thông báo đến Công an xã Diên Thọ qua Fanpage, Zalo OA Công an xã Diên Thọ hoặc liên hệ Tổ Cảnh sát khu vực theo số điện thoại 0905.179.280 để được tiếp nhận, xử lý. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
giao dịch

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