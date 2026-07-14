Điểm tín dụng CIC được cập nhật: Những điều khách hàng cần biết

Để khách hàng vay hoàn toàn yên tâm và hiểu rõ quyền lợi của mình, CIC thông tin thêm về việc hiệu chỉnh lần này.

1. Điểm được cập nhật, áp dụng thống nhất và công bằng cho mọi khách hàng

Theo CIC, cơ quan này thường xuyên rà soát và đánh giá lại dữ liệu hành vi tín dụng nhằm hiệu chỉnh mô hình chấm điểm, với mục tiêu nâng cao độ chính xác và khả năng dự báo rủi ro của toàn hệ thống. Trong nền kinh tế nói chung và thị trường tín dụng nói riêng, hành vi tiêu dùng, vay vốn của người dân luôn thay đổi theo thời gian. Một mô hình chấm điểm tín dụng tối ưu không thể đứng yên, mà cần được "làm mới" để phản ánh chính xác nhất thực tế thị trường.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã hiệu chỉnh mô hình chấm điểm tín dụng và chuyển đổi sang thang điểm tín dụng mới, ảnh minh hoạ

Đây là hoạt động kỹ thuật định kỳ, không đánh giá riêng với một khách hàng cụ thể nào. Vì vậy, không có chuyện một số người bị "soi" kỹ hơn hay bị đánh giá theo tiêu chuẩn khác biệt, tất cả đều được hiệu chỉnh lại trên cùng một mặt bằng, áp dụng dải điểm mới, nhằm bảo đảm tính khách quan, nhất quán và minh bạch.

Về bản chất, việc hiệu chỉnh mô hình không nhằm làm giảm quyền lợi của khách hàng, mà nhằm giúp kết quả đánh giá phản ánh chính xác và nhất quán hơn với dữ liệu thực tế. Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, trả nợ đầy đủ đúng hạn và duy trì chi tiêu hợp lý là yếu tố tiên quyết để có điểm và thứ hạng tốt.

Một điểm cần lưu ý để khách hàng bớt lo lắng: điểm tín dụng và xếp hạng do CIC cung cấp chỉ là thông tin tham khảo phục vụ công tác quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng, chứ không phải là căn cứ duy nhất quyết định việc cho vay.

Việc có được cấp hạn mức tín dụng hay không, lãi suất bao nhiêu, điều kiện vay ra sao, tất cả đều thuộc thẩm quyền của từng ngân hàng, công ty tài chính, dựa trên việc tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau như thu nhập, khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm, mục đích vay vốn, mối quan hệ tín dụng trước đây và chính sách rủi ro riêng của từng tổ chức tại từng thời điểm. Vì vậy, điểm số giảm sau đợt hiệu chỉnh không tự động đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ bị từ chối vay hay bị áp lãi suất cao hơn.

3. Khách hàng nên làm gì?

Trước những thay đổi này, khách hàng không cần quá lo lắng nếu biết chắc mình không có nợ quá hạn hay sai sót trong hồ sơ. Tuy nhiên, để chủ động hơn, khách hàng có thể:

Kiểm tra kỹ báo cáo tín dụng cá nhân trên hệ thống CIC để phát hiện sớm nếu có sai lệch thông tin.

Nếu phát hiện dữ liệu ghi nhận sai (ví dụ khoản vay đã tất toán nhưng vẫn hiển thị dư nợ), cần liên hệ ngay với tổ chức tín dụng đã báo cáo khoản vay đó hoặc trực tiếp với CIC để được đối chiếu, điều chỉnh.

Tiếp tục duy trì thói quen trả nợ đúng hạn và quản lý tài chính lành mạnh - đây vẫn là yếu tố quyết định điểm số về lâu dài, bất kể mô hình chấm điểm có được cập nhật hay điều chỉnh.

Nắm bắt các yếu tố tác động điểm tín dụng của mình thông qua báo cáo tín dụng khai thác từ CIC để tiếp tục cải thiện điểm số của mình.

Tóm lại, việc điểm tín dụng thay đổi trong đợt này chủ yếu xuất phát từ việc CIC cập nhật lại thang điểm và mô hình đánh giá trên diện rộng, chứ không phản ánh việc khách hàng đột nhiên trở nên rủi ro hơn. Trong thời gian tới đây, CIC sẽ triển khai dự án “mô phỏng điểm tín dụng” dựa vào hồ sơ tín dụng của khách hàng và môi trường giả lập, qua đó giúp khách hàng nắm được những yếu tố tác động để từng bước cải thiện điểm, hạng tín dụng của mình.