Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo tới người dân, đặc biệt là những người thường xuyên thực hiện các giao dịch chuyển khoản với nội dung đặt tour du lịch, combo nghỉ dưỡng hoặc vé máy bay trên mạng.

Theo cơ quan chức năng, trước khi chuyển tiền cho bất kỳ đơn vị nào, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin bởi đây đang là phương thức được nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến việc đặt tour, nghỉ dưỡng giá rẻ trên không gian mạng đã được ghi nhận. Đánh vào tâm lý muốn săn ưu đãi của khách hàng, các đối tượng lập fanpage hoặc website giả mạo các công ty du lịch, khu nghỉ dưỡng và đại lý vé máy bay uy tín. Những trang này thường sử dụng hình ảnh đẹp, lượt đánh giá tích cực và quảng cáo các chương trình giảm giá lên tới 50-70% để tạo lòng tin.

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước một số giao dịch chuyển khoản đang bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi người dân liên hệ, các đối tượng sẽ liên tục hối thúc chuyển khoản để đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị gói dịch vụ với lý do giữ chỗ, số lượng có hạn hoặc chương trình ưu đãi sắp kết thúc. Ngay khi nhận được tiền, chúng chặn liên lạc, xóa fanpage hoặc khóa tài khoản mạng xã hội nhằm cắt đứt mọi dấu vết.

Không chỉ chiếm đoạt tiền đặt cọc, một số trường hợp khác vẫn được sắp xếp đi du lịch nhưng chất lượng dịch vụ thực tế hoàn toàn khác so với quảng cáo. Nạn nhân có thể bị bố trí lưu trú tại khách sạn kém chất lượng, xa trung tâm, sử dụng phương tiện di chuyển không đúng cam kết hoặc bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phụ phí ngoài hợp đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cảnh báo thủ đoạn bán vé máy bay giả. Các đối tượng gửi mã đặt chỗ hoặc vé điện tử không hợp lệ khiến khách hàng chỉ phát hiện sự việc khi đến sân bay làm thủ tục.

Theo cơ quan công an, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các chương trình du lịch có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung của thị trường. Những fanpage mới lập, ít lượt tương tác, không công khai địa chỉ, giấy phép kinh doanh hoặc chỉ sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền đều là các dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân chỉ nên lựa chọn các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú được cấp phép hoạt động, đồng thời kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức trước khi giao dịch. Khi đặt dịch vụ, cần yêu cầu hợp đồng, hóa đơn và các điều khoản về quyền lợi, chi phí phát sinh được thể hiện rõ ràng bằng văn bản.

Người dân cần đặc biệt thận trọng trước khi chuyển khoản đặt tour du lịch, combo nghỉ dưỡng hoặc vé máy bay giá rẻ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh)

Đặc biệt, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển khoản đặt cọc chỉ vì lời mời gọi "giá sốc", "ưu đãi cuối cùng" hoặc "giữ chỗ trong vài phút". Trước mỗi giao dịch, cần xác minh kỹ đơn vị cung cấp dịch vụ và tài khoản nhận tiền để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay giao dịch, lưu giữ các chứng cứ như tin nhắn, hình ảnh, hóa đơn chuyển khoản và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.