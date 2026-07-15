Ngân hàng thông báo điều chỉnh phí rút tiền mặt đối với các trường hợp sau

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo về việc điều chỉnh mức phí dịch vụ đối với giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng nội địa thương hiệu NAPAS kể từ ngày 15/07/2026.

Theo thông báo đăng tải trên website của Sacombank, mức phí mới dành cho các giao dịch rút tiền mặt bằng dòng thẻ tín dụng nội địa này được quy định cụ thể là 4% trên số tiền giao dịch, với mức phí tối thiểu cho mỗi lần thực hiện là 100.000 VND. Chính sách phí mới này bắt đầu có hiệu lực và áp dụng đồng loạt cho tất cả các giao dịch phát sinh kể từ ngày hôm nay.﻿

Trước thời điểm điều chỉnh, chủ thẻ tín dụng NAPAS của Sacombank (như dòng thẻ Napas Easy Card) được áp dụng chính sách miễn phí khi thực hiện rút tiền mặt tại hệ thống cây ATM thuộc quản lý của chính Sacombank. ﻿

Bên cạnh chi phí rút tiền mặt trực tiếp vừa được điều chỉnh, chủ thẻ tín dụng khi thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại ATM vẫn sẽ chịu các quy định thông thường về lãi suất tín dụng được tính ngay từ thời điểm phát sinh giao dịch thay vì được hưởng thời gian miễn lãi như các giao dịch thanh toán mua sắm thông thường.﻿