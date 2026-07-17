Hút ròng hơn 2.500 tỷ khỏi hệ thống, vì sao lãi suất ngân hàng vẫn tăng cao?

Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 2.500 tỷ đồng qua thị trường mở

Trong phiên giao dịch ngày 15/7, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản thông qua kênh thị trường mở. Cụ thể, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 63 ngày. Toàn bộ số vốn này đã được các tổ chức tín dụng hấp thụ với lãi suất 4,5%/năm. Trong khi đó, có gần 4.561 tỷ đồng các khoản vay cầm cố đến hạn thanh toán.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu. Như vậy, sau khi bù trừ giữa lượng vốn bơm mới và lượng vốn đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 2.500 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện còn gần 190.050 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất VNĐ nhìn chung ổn định. Theo số liệu ngày 14/7, lãi suất bình quân qua đêm giữ ở mức 4,2%/năm, kỳ hạn 1 tuần là 4,8%/năm, kỳ hạn 2 tuần giảm 0,15 điểm phần trăm xuống còn 5,55%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng duy trì ở mức khá cao, khoảng 7,2%/năm.

Lãi suất huy động vẫn chưa hạ nhiệt.

Diễn biến trên cho thấy thanh khoản ngắn hạn giữa các ngân hàng vẫn được kiểm soát, dù Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh lượng tiền cung ứng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Trái ngược với sự ổn định của thị trường liên ngân hàng , thị trường huy động vốn từ dân cư vẫn duy trì sức nóng. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đang áp dụng mức lãi suất thỏa thuận trên 9%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6-12 tháng. Ngay cả nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng đã nâng lãi suất huy động lên khoảng 8%/năm ở một số chương trình tiền gửi.

Lãi suất có thể đạt đỉnh trong quý III

Theo đánh giá của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng vẫn chưa giảm trong nửa đầu năm 2026.

KBSV cho rằng thanh khoản của hệ thống tiếp tục chịu sức ép khi tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ huy động vốn. Đồng thời, mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá cũng khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước thu hẹp đáng kể so với năm 2025. Đây là nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất huy động tăng từ đầu năm và tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đơn vị phân tích nhận định lãi suất huy động nhiều khả năng đã tiến gần vùng đỉnh . Theo đó, mặt bằng lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III trước khi hạ nhiệt từ đầu quý IV/2026. Kỳ vọng này dựa trên một số yếu tố như áp lực từ giá dầu và lạm phát có thể giảm nếu tình hình địa chính trị quốc tế thuận lợi hơn, tỷ giá USD tiếp tục ổn định, giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh giúp bổ sung thanh khoản cho nền kinh tế, cùng với việc các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước phát huy hiệu quả trong việc giảm áp lực huy động vốn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - nhận định, trong kịch bản cơ sở, lãi suất huy động sẽ tiếp tục duy trì tương đối ổn định và chỉ tăng nhẹ ở một số kỳ hạn, tùy thuộc vào nhu cầu tín dụng và diễn biến tỷ giá.

Theo ông Huy, dư địa giảm lãi suất cho vay vẫn còn nhưng không lớn. Việc điều chỉnh lãi suất cần được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Về dài hạn, chuyên gia cho rằng Việt Nam cần xây dựng cấu trúc tài chính cân bằng, đa tầng và bền vững hơn. Các ngân hàng cần tiếp tục tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, phát hành các công cụ huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro...