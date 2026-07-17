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Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ngày 17/7

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước giảm nhẹ trong phiên trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới lại "tuột mốc" 4.000 USD/ounce.

Ảnh minh hoạ

Khảo sát đầu giờ sáng ngày 17/7, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với chốt phiên trước. Các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết sau nhịp điều chỉnh giảm nhẹ trong ngày 16/7.

Cập nhật giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Phú Quý giao dịch ở mức 144,7 - 148,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết 144 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giữ nguyên mức 144,2 - 147,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tiếp tục niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 16/7, giá vàng trong nước đã điều chỉnh giảm nhẹ. Giá vàng miếng tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá.

Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng miếng dao động từ 3 - 4,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở mức 3,5 - 4 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, nhà đầu tư mua vàng rồi bán ngay vẫn có thể chịu khoản lỗ từ 3 - 4,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Giá vàng thế giới ﻿giảm 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Điều này làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Giá vàng giao ngay hiện giảm xuống còn 3.984,64 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục neo gần mức cao nhất trong một tháng sau khi Iran yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen sẵn sàng phong tỏa tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng của nước này.

Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, qua đó gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao và làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết giá dầu Brent tiếp tục tăng khiến thị trường tin rằng lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ còn đi lên, thậm chí Fed có thể nâng lãi suất ngay từ tháng 9. Đây là yếu tố đang tạo áp lực đáng kể lên giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 53%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục nhích lên, trong khi đồng USD tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Trong tuần này, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định quyết tâm đưa lạm phát trở lại mục tiêu, song không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, các số liệu kinh tế gần đây cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 tăng chậm hơn dự kiến, trong khi báo cáo công bố ngày thứ Tư ghi nhận chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm.

Tuy nhiên, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định rằng ngay cả khi một số chỉ số kinh tế ngắn hạn suy yếu, giá năng lượng duy trì ở mức cao sẽ khiến Fed khó chuyển sang lập trường ôn hòa hơn. Chính vì vậy, dòng tiền hiện có xu hướng ưu tiên nắm giữ đồng USD thay vì vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Linh San

markettimes.vn

Từ Khóa:
giá vàng, vàng

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