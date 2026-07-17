Lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ” của doanh nhân Bầu Đức

Qua đó, chương trình mang đến những góc nhìn về quản trị rủi ro, bản lĩnh của người lãnh đạo và ý nghĩa của sự đồng hành trong kinh doanh.

Khi thành công lại chính là khởi đầu của những bài học lớn

Không né tránh những quyết định từng tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp, Bầu Đức thẳng thắn chia sẻ về quá trình chuyển hướng sang lĩnh vực nông nghiệp, áp lực trước những biến động của thị trường cũng như những bài học được đánh đổi bằng chính trải nghiệm của mình.

"Khi vay vốn quá dễ dàng, mình bắt đầu chủ quan"- Bầu Đức chia sẻ

Theo ông, chính những giai đoạn khó khăn giúp ông nhận ra rằng thành công đôi khi cũng là điểm khởi đầu của những bài học lớn. Khi mọi thứ diễn ra thuận lợi, con người rất dễ rơi vào trạng thái chủ quan và đánh giá thấp những rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, trong kinh doanh, doanh nghiệp phải luôn chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, không đặt toàn bộ nguồn lực vào một lựa chọn duy nhất. Bởi như ông đúc kết: "Còn kinh doanh là còn có thể thành công, nhưng cũng còn có thể thất bại."

Không chỉ chia sẻ những góc nhìn về quản trị và bản lĩnh của người lãnh đạo, cuộc trò chuyện còn mở ra một chủ đề khác – giá trị của những người đồng hành trong những thời điểm doanh nghiệp đứng trước thử thách lớn nhất.

Nhìn lại những giai đoạn đầy biến động của doanh nghiệp, Bầu Đức cho rằng yếu tố tạo nên khác biệt không chỉ nằm ở năng lực của người điều hành mà còn ở việc có những đối tác đủ thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành trong lúc khó khăn.

Theo ông, khi thị trường thay đổi, doanh nghiệp nào cũng có thể đối mặt với áp lực về dòng tiền, vận hành hay chiến lược. Trong bối cảnh đó, vai trò của một tổ chức tài chính không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn vốn, mà còn là khả năng thấu hiểu doanh nghiệp và cùng tìm ra giải pháp phù hợp.

"Điều doanh nghiệp cần hơn là một đối tác hiểu mình, hiểu ngành nghề mình đang làm và sẵn sàng đồng hành trong những giai đoạn khó khăn. Khi làm việc cùng OCB, tôi cảm nhận được điều đó. Các anh không chỉ nhìn vào tài sản đảm bảo hay những con số trước mắt mà dành thời gian tìm hiểu doanh nghiệp, đánh giá tiềm năng dài hạn để cùng đưa ra giải pháp phù hợp. Chính sự đồng hành ấy đã giúp HAGL từng bước vượt qua nhiều giai đoạn thách thức và tiếp tục theo đuổi những kế hoạch phát triển trong tương lai" - Bầu Đức chia sẻ

Không chỉ là nguồn vốn, điều doanh nghiệp cần là một người đồng hành

Cũng trong chương trình, ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ về cơ duyên với OCB. Theo ông, cuộc gặp đầu tiên không bắt đầu từ một đề nghị vay vốn, bởi ở thời điểm báo chí liên tục nhắc đến những khoản nợ lớn của doanh nghiệp, việc đặt vấn đề tài chính gần như là điều rất khó. Thay vào đó, ông tìm đến để trình bày câu chuyện của HAGL và mời lãnh đạo OCB tham quan các dự án.

Và khi phần lớn thị trường chỉ nhìn thấy rủi ro và những khoản nợ lớn, OCB lại nhìn thấy tiềm năng thông qua một cách tiếp cận khác: trực tiếp đi thực địa tại hệ thống dự án ở Việt Nam, Lào và Campuchia để hiểu mô hình vận hành, nhận diện đúng "nút thắt" tài chính và đánh giá đầy đủ những tài sản, dự án cùng dòng tiền có thể tạo ra nền tảng cho sự phục hồi, phát triển bền vững.

Theo ông, chính sự lắng nghe, am hiểu lĩnh vực nông nghiệp và tinh thần bám sát thực tế đã giúp hai bên tìm được lời giải phù hợp cho bài toán khó. Điều ông trân trọng nhất không chỉ là quyết định tham gia của OCB, mà còn ở cam kết đồng hành, bởi đó cũng là nguyên tắc ông luôn đặt ra trong mọi mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Bầu Đức quan niệm rằng ngân hàng không chỉ là nơi cho vay vốn

Đây cũng là tinh thần OCB theo đuổi trong suốt hành trình 30 năm phát triển. Với vai trò là đối tác tài chính đồng hành cùng khách hàng, ngân hàng không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, mà còn sẵn sàng cùng khách hàng ngồi lại khi khó khăn xuất hiện, thấu hiểu từng thách thức, tìm ra lời giải phù hợp cho mỗi chặng đường và hướng tới "Bình Minh Thịnh Vượng".

Thông qua các câu chuyên, chuỗi podcast The Morning Talk tiếp tục mở ra một không gian đối thoại vô cùng đặc biệt, nơi lần đầu những khách mời đến từ nhiều lĩnh vực như doanh nhân, KOL, gia đình trẻ và start-up cùng ngồi lại để chia sẻ những câu chuyện từ trải nghiệm thực tế, bài học từ thành công lẫn thử thách và hành trình tìm ra định nghĩa thịnh vượng của riêng mình.

Câu chuyện đặc biệt của doanh nhân Bầu Đức tại The Morning Talk đã chính thức lên sóng, khán giả có thể theo dõi trọn vẹn cuộc trò chuyện để lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của Bầu Đức về hành trình kinh doanh, bài học quản trị và góc nhìn về giá trị của niềm tin, sự đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp tại fanpage, website của OCB và kênh YouTube Vietsuccess.



