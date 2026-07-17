Công an cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng

Theo công an tỉnh Phú Thọ, vào các dịp diễn ra những giải đấu bóng đá lớn, hoạt động cá độ và đánh bạc trên không gian mạng lại bùng phát mạnh mẽ. Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp và qua mặt cơ quan chức năng, tội phạm mạng đang ráo riết tung ra các chiêu trò thu mua, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng của người dân.

Nắm bắt tâm lý muốn tìm việc làm thêm kiếm thu nhập, các đối tượng này rải mồi nhử trên khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram hay TikTok. Những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, mở tài khoản nhận hoa hồng hay cho thuê tài khoản nhận từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi tháng thực chất là cái bẫy tinh vi nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Khi con mồi cắn câu, các đối tượng sẽ lôi kéo người dân mở tài khoản rồi yêu cầu bàn giao toàn bộ thẻ ATM, SIM điện thoại đăng ký dịch vụ, thông tin đăng nhập cùng mã xác thực. Ngay sau khi nắm quyền kiểm soát, chúng lập tức biến những tài khoản này thành công cụ trung chuyển tiền bẩn, phục vụ cho các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc rửa tiền. Việc núp bóng dưới danh tính của người khác giúp tội phạm dễ dàng tẩu tán tài sản và gây ra vô vàn khó khăn cho công tác truy vết, điều tra của lực lượng chức năng.

Một sai lầm tai hại mà rất nhiều người đang mắc phải là suy nghĩ việc bán, cho thuê hay mượn tài khoản chỉ đơn thuần là một giao dịch dân sự, không vi phạm pháp luật. Thực tế hoàn toàn trái ngược, bởi khi tài khoản bị lợi dụng cho mục đích phi pháp, chính chủ nhân của tài khoản đó sẽ là người đầu tiên bị cơ quan điều tra triệu tập xác minh và phong tỏa tài sản. Thậm chí, nếu có căn cứ xác định hành vi tiếp tay hoặc bao che, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Trước những rủi ro pháp lý khôn lường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đặc biệt khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hay ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi người cần tự bảo vệ thông tin cá nhân, không mở tài khoản hộ người khác để nhận tiền công, tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập hay mã OTP cho người lạ và kiên quyết nói không với mọi hình thức cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Để bảo vệ tài sản của chính mình, người dân cũng nên hình thành thói quen thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch. Nếu phát hiện bất kỳ dòng tiền không rõ nguồn gốc nào hoặc có dấu hiệu tài khoản bị trục lợi, cần lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản. Đồng thời, khi phát hiện các hội nhóm thu mua tài khoản hoặc có dấu hiệu rủ rê đánh bạc trên mạng, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời, tránh vì một chút lợi ích trước mắt mà rước họa vào thân.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ