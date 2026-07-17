Agrigatou: Thay lời muốn nói - Gói trọn tri ân cùng thẻ Agribank JCB

Qua đó, Agribank mong muốn góp phần gia tăng giá trị cho từng giao dịch và mang đến nhiều lợi ích thiết thực trong hành trình tài chính của mỗi khách hàng sở hữu thẻ quốc tế Agribank JCB.

Theo đó, đối với khách hàng lần đầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế Agribank JCB Ultimate (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ), đồng thời có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp lệ với tổng doanh số từ 3.000.000 VND trở lên sẽ được hoàn tiền lên đến 1.000.000 VND theo chương trình "Agribank JCB Ultimate – Tiêu 3 hoàn 1".

Khi sở hữu thẻ tín dụng quốc tế Agribank JCB, khách hàng sẽ được tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn trong chương trình "Agrigatou! Thay lời muốn nói – Gói trọn tri ân" tại Shopee và AEON. Chương trình áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp và tặng quà giá trị cho chủ thẻ khi thực hiện giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Agribank JCB tại Sàn thương mại điện tử Shopee như ngày thường hay ngày đặc biệt (08/8, 09/9, 10/10 và 11/11) giảm ngay từ 50.000 VND đến 200.000 VND cho 01 đơn hàng. Ngoài ra, chủ thẻ Agribank JCB còn nhận ưu đãi giảm ngay 60.000 VND trên ShopeeFood.

Tại hệ thống AEON trên toàn quốc, chủ thẻ Agribank JCB nhận ngay phiếu quà tặng mua sắm trị giá 200.000 VND khi thanh toán trực tiếp từ 1.000.000 VND trở lên tại Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON. Song song với đó, khách hàng còn được hoàn 10% tổng giá trị thanh toán trong tháng (tối đa 500.000 VND) đối với các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp lệ tại các đơn vị chấp nhận thanh toán ở nước ngoài khi tham gia chương trình "Agribank JCB – Chi tiêu toàn cầu – Trải nghiệm bản sắc Á Đông".

Thông qua chương trình, Agribank và JCB mong muốn gửi lời tri ân tới khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ưu đãi thông qua hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế, mang đến những giải pháp thanh toán hiện đại, an toàn và tiện lợi, gia tăng giá trị sử dụng cho các sản phẩm thẻ cũng như nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển.

Để được biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng truy cập website: agribank.com.vn hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.