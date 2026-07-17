USD hướng tới tuần giảm giá khi Fed chưa sớm tăng lãi suất

Thận trọng khi Fed không sớm tăng lãi suất

Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Sáu (17/7) sau khi Mỹ và Iran leo thang các cuộc tấn công trên khắp vùng Vịnh, với thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ làm hạn chế dòng chảy dầu ra khỏi eo biển Hormuz và việc Iran yêu cầu phong trào Houthi sẵn sàng đóng cửa tuyến đường xuất khẩu Biển Đỏ.

Theo đó giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,05 USD, tương đương khoảng 1,25%, lên 85,28 USD/thùng vào lúc 01:18 GMT; giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 1,03 USD, tương đương 1,3%, lên 79,98 USD/thùng, xóa bỏ những tổn thất từ phiên trước.

Tuy nhiên trên thị trường tiền tệ, đồng USD chỉ dao động trong biên độ rất hẹp khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của sự giảm tốc mạnh của lạm phát tại Mỹ trong tháng 6 và sự tăng cao trở lại của giá dầu tới lộ trình lãi suất của Fed.

Theo đó chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đang xoay quanh mức đóng cửa ngày thứ Năm (17/7) là 100,76.

Tuy nhiên đồng USD đã giảm mạnh trong mấy ngày trước đó sau khi lạm phát tại Mỹ giảm tốc trong tháng 6 khiến các nhà đầu tư loại bỏ khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7. Thậm chí có thời điểm, đồng USD đã rơi xuống thấp nhất 1 tháng và tính chung thì đồng tiền này đã giảm gần 0,25% kể từ đầu tuần.

Ngược chiếu với đồng USD, đồng euro đã tăng 0,29% kể từ đầu tuần và hiện đang giao dịch ở mức 1,1445 USD/EUR. Tương tự, đồng bảng Anh cũng tăng hơn 0,5% lên 1,3467 USD/GBP, ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp do những lo ngại về triển vọng tài chính của Anh giảm dần.

Trong khi đó, đồng yên Nhật giao dịch ở mức 162,36 JPY/USD, gần mức thấp nhất trong 40 năm là 162,84 mà nó đạt được vào đầu tháng do các nhà giao dịch vẫn thận trọng về sự can thiệp chính thức từ Tokyo.

Triển vọng khó lường

Theo các nhà phân tích, mặc dù Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 7, song khả năng tăng lãi suất trong năm nay vẫn rất lớn do lạm phát tại Mỹ có thể chịu áp lực tăng trong thời gian tới khi mà giá dầu đang tăng trở lại do xung đột tại Trung Đông.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất khoảng 26 điểm cơ bản trong những tháng cuối năm. Mặc dù giảm so với mức 44 điểm cơ bản trước khi các dữ liệu lạm phát tháng 6 được công bố, song nó vẫn cho thấy khả năng Fed có thể tăng lãi suất 1 lần trong năm nay.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, kỳ vọng này có thể thay đổi nếu giá dầu tăng cao hơn nữa. Rõ ràng là lộ trình lãi suất của Fed và qua đó là đồng USD đang chịu tác động chính từ diễn biến chiến sự tại Trung Đông.

Trong phát biểu hôm thứ Năm (16/7), Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan hôm thứ Năm (16/7) thậm chí còn công khai ủng hộ việc tăng lãi suất.

“Lạm phát đã quá cao, kéo dài quá lâu, và dường như không có xu hướng giảm xuống mức 2%”, Logan nói trong bài phát biểu đã được chuẩn bị trước tại Houston. “Hiện tại, tôi tin rằng việc tăng lãi suất một cách khiêm tốn sẽ cân bằng tốt hơn triển vọng và rủi ro đối với các mục tiêu về việc làm tối đa và ổn định giá cả của FOMC”.

Hay Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philip Jefferson cũng cho biết ông sẽ sẵn sàng tăng lãi suất nếu không có sự cải thiện lạm phát trong ngắn hạn.

Thậm chí nếu chiến sự kéo dài, đẩy giá dầu tăng cao, thì đồng USD sẽ tiếp tục được hưởng lợi kép như đã từng diễn ra thời điểm tháng 3.

“USD vẫn là đồng tiền trú ẩn an toàn có lợi suất cao nhất trong nhóm G10”, các chiến lược gia của OCBC cho biết trong một ghi chú.

“Diễn biến giá ngoại hối ngắn hạn có khả năng tiếp tục phản ánh khuôn khổ 'nụ cười USD', theo đó đồng đô la Mỹ có xu hướng hoạt động tốt hơn khi thị trường định giá tăng trưởng mạnh hơn của Mỹ và lãi suất cao hơn hoặc sự gia tăng tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu”, họ viết.

Tuy nhiên, do Mỹ là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ nên tác động của việc giá dầu tăng cao tới nước này cũng ít hơn so với nhiều nền kinh tế phát triển khác. Cũng vì lý do này nên nhiều NHTW G10 đã phải tăng lãi suất như NHTW Úc và mới đây là NHTW châu Âu và NHTW Nhật... Thậm chí các NHTW này đang được dự kiến sẽ sớm tăng thêm lãi suất nêu chiến sự đẩy giá dầu tăng cao trở lại.

Có nghĩa nếu Fed có tăng lãi suất vào cuối năm, cũng sẽ chậm hơn rất nhiều so với các đối tác. Đó lại là một yếu tố bất lợi cho đồng USD. Xem ra, diễn biến của đồng USD vẫn khó đoán định.