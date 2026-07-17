Chính thức: Nâng hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa lên 350 triệu đồng

Thông tư số 05/2026/TT-NHNN gồm 03 Chương và 05 Điều, cụ thể: Chương I về quy định chung, trong đó có 02 Điều (từ Điều 1 đến Điều 2); Chương 2 về hạn mức chi trả tiền bảo hiểm. Theo đó, số tiền tối đa Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm Tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng); Chương 3 quy định tổ chức thực hiện, trong đó Điều 4 quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và Điều 5 điều khoản thi hành.

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Như vậy, hạn mức chi trả tối đa người gửi tiền tiết kiệm tại một ngân hàng sẽ tăng từ 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/7/2026.

Thông tư nêu rõ, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng.

Thông tư được ban hành để triển khai quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng.

So với hạn mức chi trả tiền bảo hiểm 125 triệu đồng được quy định tại Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hạn mức mới tăng thêm 225 triệu đồng.

Trong quá trình xây dựng Thông tư, NHNN từng cho biết, kinh tế xã hội và hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển nhanh, nhưng việc điều chỉnh hạn mức chi trả của bảo hiểm tiền gửi chưa bắt kịp biến động thị trường. So với hạn mức 125 triệu đồng, tỷ lệ hạn mức trên GDP bình quân đầu người là 1 lần. So với thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn các chỉ số liên quan tại Việt Nam, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm hiện tại đang ở mức thấp và cần được xem xét, điều chỉnh tăng một cách phù hợp.

Do đó, việc điều chỉnh tăng hạn mức lên 350 triệu đồng giúp cải thiện các tiêu chí để đánh giá hạn mức, giúp hạn mức có ý nghĩa thiết thực hơn và từng bước gần hơn với thông lệ quốc tế.