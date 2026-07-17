Ngân hàng MBV bắt tay "ông lớn" Fintech TerraPay: thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới

Cộng hưởng sức mạnh đón đầu làn sóng tài chính toàn cầu

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư, thương mại quốc tế và kiều hối không ngừng tăng trưởng, nhu cầu về các giải pháp tài chính nhanh chóng, an toàn và minh bạch đã trở thành bài toán cốt lõi của ngành ngân hàng. Nhằm đón đầu làn sóng này, ngày 17/07/2026, tại Trụ sở Kinh doanh Ngân hàng MBV số 8 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM, đại diện Ngân hàng MBV - Ông Lê Xuân Vũ - Tổng Giám đốc Ngân hàng MBV và đại diện TerraPay - Ông Ani Sane - Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc kinh doanh toàn cầu - đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Sự kiện không chỉ đặt nền móng cho mối quan hệ chiến lược giữa hai bên trong việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp giao dịch quốc tế hiện đại, mà còn khẳng định bước đi chủ động của MBV trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Kiến tạo hệ sinh thái thanh toán số toàn cầu

Sự cộng hưởng này được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt mới cho hạ tầng giao dịch quốc tế của MBV nhờ tận dụng thế mạnh công nghệ vượt trội từ đối tác. Là mạng lưới thanh toán toàn cầu kết nối sâu rộng giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính và ví điện tử, TerraPay mang đến nền tảng số hóa an toàn, hiệu quả giúp đơn giản hóa mọi giao dịch quốc tế. Thông qua hợp tác với TerraPay, MBV sẽ tiếp cận trực tiếp với các xu hướng công nghệ thanh toán tiên phong, đồng thời cùng TerraPay nghiên cứu các mô hình thanh toán thế hệ mới.

Đại diện MBV chia sẻ, sự kiện hợp tác này là cột mốc quan trọng giúp hai bên kiến tạo các giải pháp giao dịch thuận tiện và an toàn hơn; trong khi đại diện TerraPay khẳng định đây là tiền đề vững chắc để thúc đẩy kết nối tài chính mạnh mẽ giữa Việt Nam và thị trường quốc tế.

Khẳng định vị thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế

Vượt trên khuôn khổ của một thỏa thuận hợp tác thông thường, cái bắt tay giữa MBV và TerraPay là minh chứng rõ nét cho xu hướng liên kết sâu rộng giữa các định chế tài chính và các doanh nghiệp Fintech toàn cầu. Đây là bước đi mang tính chiến lược trong lộ trình tăng tốc chuyển đổi số, lấy khách hàng làm trung tâm của MBV nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện và bền vững. Với sự đồng hành của một đối tác hạ tầng quy mô toàn cầu như TerraPay, MBV tự tin khẳng định vị thế và cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số và thúc đẩy hội nhập kinh tế thế giới.