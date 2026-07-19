Giá vàng giảm mạnh, chuyên gia phố Wall dự báo tuần tới gây bất ngờ

Tính đến hơn 11h trưa 19/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là giữ nguyên so với sáng hôm qua.

Tương tự, các thương hiệu khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... cũng áp dụng mức giá này với vàng miếng SJC.

Như vậy, nếu so với đầu tuần, giá bán vàng miếng đã giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, do đó khiến người mua vàng phải chịu mức thiệt hại lớn nếu như giao dịch trong ngắn hạn. Cụ thể, nếu mua ở mức đỉnh 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra hôm nay thì người mua có thể chịu khoản lỗ tới hơn 4 triệu đồng/lượng (so với đầu tuần).

Cùng chiều với vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng giảm trong tuần qua. theo đó, giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ hiện đang được giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... được giao dịch ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ngày 19/7.

Sở dĩ giá vàng trong nước giảm liên tiếp trong tuần qua là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới đã trải qua một tuần giao dịch kém tích cực khi rớt giá mạnh.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.108 USD/ounce và có thời điểm tăng lên 4.122 USD/ounce trong phiên đầu tuần. Nhưng giá vàng lại liên tục chịu áp lực từ đồng USD mạnh, lo ngại Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng với căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu tăng.

Đến phiên cuối tuần, giá kim loại quý có lúc rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, thậm chí chạm đáy tuần tại 3.959 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ và khép tuần ở mức 4.015,8 USD/ounce. Kết quả này ghi nhận thêm một tuần giảm giá của vàng.

Dự báo giá vàng tuần tới sẽ thế nào?

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng giảm trong tuần tới. Ảnh: BBC

Dự báo giá vàng tuần tới cũng không mấy khả quan. Theo đó, có 14 chuyên gia tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Nhưng tâm lý của giới phân tích Phố Wall đã chuyển sang bi quan, nhất là sau khi giá vàng không thể tăng dù liên tiếp đón nhận các dữ liệu kinh tế tích cực.

Kết quả khảo sát của Kitco News chỉ ra rằng, có 1 chuyên gia, tương đương với 7%, dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng. Trong khi đó, 11 người, chiếm 79%, dự báo giá vàng sẽ giảm; 2 chuyên gia còn lại, tương đương với 14%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ngoài ra, theo kết quả cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 169 phiếu bầu, có 68 nhà đầu tư (tương đương 40%) dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng, 61 người (khoảng 36%) nhận định giá sẽ giảm. Trong khi đó, có 40 người còn lại (tương ứng 24%) cho rằng giá sẽ tiếp tục đi ngang.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, xu hướng sẽ không thay đổi. Ông cho rằng dù giá vàng khó có thể đi ngang hoàn toàn, nhưng nhiều khả năng sẽ biến động trong một biên độ nhất định. Hơn nữa, khó có thể chứng kiến một đợt bứt phá tăng giá của kim loại qusy cho đến khi thị trường thực sự tin rằng Fed sẽ không còn tăng lãi suất. Bù lại, lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương ở vùng giá hiện tại đang góp phần hỗ trợ thị trường.

Trong khi đó, theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, ông nghiêng về kịch bản tăng giá. Vị chuyên gia này cho rằng vàng đã nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ 4.000 USD trong vài tháng qua và ngưỡng này vẫn đứng vững. Do đó, ông tin rằng hiện tượng sẽ tiếp tục lặp lại. Ông Rich Checkan kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại, dù có thể thị trường chưa sẵn sàng cho một xu hướng tăng bền vững.

Đồng quan điểm, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng đã nhiều lần kiểm định vùng hỗ trợ 3.980 - 4.000 USD/ounce và đều phục hồi trở lại. Điều này cho thấy lực cầu vẫn hiện diện. Theo ông, nếu vượt được vùng cản, giá kim loại quý có thể bước vào giai đoạn hồi phục. Ở chiều ngược lại, việc đánh mất mốc 4.000 USD/ounce sẽ mở ra nguy cơ giảm sâu hơn của giá vàng.