Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ngày 19/7

Khảo sát đầu giờ sáng ngày 19/7 , giá vàng trong nước được các doanh nghiệp giữ nguyên so với chốt phiên ngày 18/7, sau khi đồng loạt phục hồi trong phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Ở phân khúc vàng miếng, SJC niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượngchiều bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở 144 - 147,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết 142,6 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giữ mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý niêm yết 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần qua: Lao dốc rồi phục hồi

Tuần qua, thị trường vàng trong nước trải qua những phiên biến động mạnh. Trong những ngày đầu tuần, giá vàng duy trì ở vùng cao quanh 148,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Tuy nhiên, áp lực bán trên thị trường quốc tế đã kéo giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên 17/7, khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt hạ giá từ 1,5 - 2,1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng SJC xuống còn 146,6 triệu đồng/lượng.

Sang phiên 18/7, thị trường ghi nhận lực cầu quay trở lại, giúp giá vàng phục hồi từ 900.000 đồng đến gần 2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn thấp hơn đáng kể so với đầu tuần.

Diễn biến giá vàng SJC tuần qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 và ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong 6 tuần, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ duy trì ở mức cao. Điều này khiến giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ lập trường thắt chặt tiền tệ, qua đó gây áp lực lên kim loại quý. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, giá vàng đã phục hồi trở lại mốc trên 4.000 USD/ounce, phần nào thu hẹp đà giảm của cả tuần.

Ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận Thị trường Toàn cầu của EverBank, cho rằng hai yếu tố chính khiến giá vàng chịu áp lực bán trong thời gian qua là đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng. Theo ông, việc giá năng lượng tăng cao đã kéo mặt bằng lãi suất toàn cầu đi lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Mỹ trong tuần qua tiếp tục mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran, tấn công nhiều cây cầu và một sân bay. Đáp trả, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Diễn biến này khiến giá dầu Brent tăng khoảng 16% trong tuần.

Theo ông Gaffney, mặc dù các số liệu kinh tế gần đây đã làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất ngay tại cuộc họp FOMC sắp tới, lãi suất trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng và đà leo thang của giá dầu có thể buộc Fed phải duy trì lập trường cứng rắn hơn đối với chính sách tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở khoảng 58%.

Quan điểm này cũng nhận được thêm sự chú ý sau khi Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện trong thời gian tới.

Trong khi đó, Goldman Sachs nhận định tỷ trọng vàng trong danh mục của các nhà đầu tư tư nhân vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, những diễn biến địa chính trị gần đây, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran, có thể thúc đẩy các nhà đầu tư tư nhân tăng cường đa dạng hóa danh mục bằng vàng, thay vì chỉ các ngân hàng trung ương như trước đây.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị, môi trường lãi suất cao kéo dài và đồng USD mạnh vẫn đang là những yếu tố hạn chế đà tăng của kim loại quý trong ngắn hạn.