Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 18/7

Khảo sát đầu giờ sáng ngày 18/7 , giá vàng trong nước nhìn chung ổn định so với chốt phiên trước, tuy nhiên một số doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn và vàng miếng.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Phú Quý cũng không thay đổi, giao dịch ở mức 143 - 146,6 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 142,3 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC và Phú Quý tiếp tục giữ nguyên giá, lần lượt niêm yết 142,1 - 145,6 triệu đồng/lượng và 142 - 145,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 17/7, giá vàng trong nước đã lao dốc mạnh sau khi thị trường quốc tế giảm sâu. Giá vàng miếng tại SJC và Bảo Tín Mạnh Hải giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu mất từ 500.000 đồng đến 2,1 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng miếng dao động từ 3 - 4,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn phổ biến ở mức 3,5 - 4 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, nhà đầu tư mua vàng rồi bán ngay vẫn có thể chịu khoản lỗ từ 3 - 4,3 triệu đồng/lượng, tùy theo từng thương hiệu.

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong sáu tuần, khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Hiện, giá vàng giao ngay tăng 1%, trở lại mốc 4.017 USD/ounce. Trước đó trong phiên, kim loại quý có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/6. Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm khoảng 2,6%.

Đồng USD tăng phiên thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận thị trường toàn cầu của EverBank, cho biết các yếu tố chính khiến giá vàng giảm trong thời gian qua là đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng, kéo mặt bằng lãi suất trên thế giới đi lên.

Trong tuần, Mỹ đã mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran, tấn công nhiều cây cầu và một sân bay. Đáp lại, Tehran tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Giá dầu Brent tăng khoảng 16% trong tuần sau các cuộc tấn công này.

Giá vàng đã giảm khoảng 25% kể từ khi cuộc xung đột giữa Iran và lực lượng được Mỹ hậu thuẫn bùng phát vào cuối tháng 2, do thị trường lo ngại lạm phát phát sinh từ chiến sự sẽ khiến lãi suất phải duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Mặc dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vì vàng không mang lại lợi suất.

Theo ông Gaffney, các số liệu kinh tế gần đây đã làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất ngay trong cuộc họp FOMC sắp tới. Tuy nhiên, lãi suất trên toàn cầu vẫn đang tăng và đà leo thang của giá dầu có thể buộc Fed phải duy trì lập trường cứng rắn hơn đối với chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 vào khoảng 58%.

Hôm thứ Năm, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc nâng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện trong thời gian tới.

Trong khi đó, Goldman Sachs nhận định tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư của khu vực tư nhân hiện vẫn ở mức thấp. Những diễn biến địa chính trị gần đây, bao gồm căng thẳng liên quan đến Iran và các điểm nóng khác, có thể thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư sang vàng, không chỉ ở các ngân hàng trung ương mà còn ở các nhà đầu tư tư nhân.