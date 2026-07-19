Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" diễn ra ngày 18/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn cho biết: hiện khoảng 80% nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn chỉ chiếm khoảng 20%. Cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng hiện chủ yếu đáp ứng nhu cầu cho vay ngắn hạn, trong khi nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp là rất lớn. Thống đốc nhấn mạnh, trong quá trình điều hành, các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ an toàn hoạt động, bảo đảm vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, vừa giữ vững an toàn của toàn hệ thống ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: VGP.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, sức ép lớn từ các biến động địa chính trị.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao trong khi khả năng huy động vốn còn hạn chế, NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp điều hành lãi suất, qua đó góp phần ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên quan đến chi phí cho vay, bảo lãnh đầu tư ra nước ngoài, Thống đốc cho biết chi phí vốn của các ngân hàng trong nước chịu tác động từ chi phí huy động vốn, do đó ảnh hưởng đến mặt bằng chi phí cho vay. Đối với các cơ chế đặc thù, NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng liên quan để nghiên cứu, xem xét trên cơ sở thực tiễn.

Về các chính sách tín dụng đối với việc cho vay ngoại tệ, NHNN đang nghiên cứu mở rộng đối tượng cho vay trong thời gian tới.

Thống đốc cũng cho biết NHNN đã báo cáo Chính phủ về chính sách nhận tài sản bảo đảm phục vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sẽ đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, ngân hàng thương mại sẽ được lựa chọn thực hiện dịch vụ quản lý tài sản phục vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.

Thống đốc Phạm Đức Ấn kỳ vọng cơ chế này sẽ góp phần phát triển thị trường vốn, tạo thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, qua đó giảm áp lực cung ứng vốn trung, dài hạn đối với hệ thống ngân hàng.