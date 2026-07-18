Lãi suất ngân hàng 18/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Nhóm ngân hàng dẫn đầu

Các ngân hàng tư nhân vẫn là nhóm trả lãi suất cao nhất trên thị trường.

Trong đó, ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Saigonbank xếp ngay sau với 7,2%/năm , còn Bac A Bank duy trì 7,1%/năm .

Bên cạnh đó, MBV, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên.

Ngay phía sau là LPBank, BVBank, OCB và PGBank với cùng mức 6,9%/năm . Đây cũng là nhóm ngân hàng có mức lãi suất tiệm cận mốc 7% và thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay.

Big4 tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất

Trong khi các ngân hàng tư nhân cạnh tranh mạnh hơn về lãi suất, nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước vẫn giữ nguyên biểu lãi suất.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn ngắn 1 tháng và 3 tháng đều ở mức 4,75%/năm .

Mặt bằng lãi suất của Big4 tiếp tục thấp hơn nhóm dẫn đầu khoảng 0,2-0,5 điểm phần trăm , song vẫn thuộc nhóm cao so với nhiều ngân hàng quy mô lớn khác trên thị trường.

Nhiều ngân hàng duy trì quanh vùng 6,5-6,8%/năm

Ngoài Big4, phần lớn các ngân hàng hiện tập trung trong vùng lãi suất từ 6,5-6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

MSB đang niêm yết 6,8%/năm , Techcombank 6,75%/năm , BaoViet Bank 6,7%/năm , Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm . Trong khi đó, SHB áp dụng 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB là 6,35%/năm .

Đây hiện là nhóm có số lượng ngân hàng đông nhất, phản ánh mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,5%/năm

Ở nhóm còn lại, ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm ; VPBank ở mức 6%/năm .

Trong khi đó, PVcomBank, GPBank, KienlongBank, Eximbank, HDBank và SeABank có lãi suất dao động từ 5,3-5,6%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, chỉ 3,7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 18/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.