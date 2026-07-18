Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, TPBank rót hơn 27.000 tỷ cho vay dự án do Tập đoàn Đèo Cả, Tasco, CII làm chủ đầu tư

Ngày 16/7/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) và liên danh 6 ngân hàng gồm: Vietcombank làm đầu mối cùng Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, TPBank đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn với tổng hạn mức gần 27.094 tỷ đồng để tài trợ Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận cùng đại diện lãnh đạo các ngân hàng hợp vốn (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, TPBank) thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng cho vay.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Xây dựng, sự đồng hành của các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức tín dụng, đến nay, dự án đã hoàn tất thu xếp gần 27.094 tỷ đồng vốn tín dụng từ Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank và TPBank. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo ra nền tảng tài chính vững chắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực thông hành, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, các trung tâm kinh tế và hệ thống cảng biển quốc tế; qua đó góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả (đại diện liên danh nhà đầu tư) đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, đối tác nhà đầu tư, các ngân hàng đồng tài trợ, đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ sát sao từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan, Bộ Xây dựng và NHNN Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, quản trị dự án công khai, minh bạch; tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn; qua đó đảm bảo mỗi đồng vốn được sử dụng hiệu quả, mang lại giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Đại diện các ngân hàng tham gia ký kết tại buổi lễ, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank - ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho biết mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án BOT giao thông có quy mô tài trợ vốn tín dụng lớn nhất Việt Nam và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc quốc gia. Với vai trò là ngân hàng tiên phong trong việc tài trợ cho các dự án trọng điểm quốc gia, Vietcombank đã được lựa chọn là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án. Trong thời gian ngắn, khi dự án được phê duyệt chấp thuận chủ trương, Vietcombank cùng các ngân hàng hợp vốn là Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, TPBank đã phối hợp thẩm định và thống nhất kết quả phê duyệt, kịp thời bổ sung nguồn vốn cho dự án.

“Việc mở rộng dự án từ 4 lên 6, có đoạn 8 làn xe, đồng bộ kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 không chỉ giúp giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông, còn tạo nền tảng hạ tầng quan trọng thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số” , ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã đánh giá cao những nỗ lực của Vietcombank với vai trò là ngân hàng đầu mối, đã cùng với Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank và TPBank nghiên cứu, thẩm định, hoàn thiện các điều kiện cấp tín dụng để thống nhất cơ chế phối hợp, thu xếp nguồn vốn có quy mô lớn cho dự án. Để nguồn vốn sớm được chuyển hóa thành khối lượng thi công thực tế, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, cần bám sát quá trình triển khai, chủ động phối hợp với các cơ quan của các bộ, địa phương, doanh nghiệp dự án và liên danh nhà thầu để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là về mặt bằng, nguồn vật liệu, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát tiến độ, chất lượng, an toàn và tham mưu xử lý ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền. Về phía liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, phải khẩn trương phối hợp chặt chẽ với ngân hàng tài trợ hoàn thiện các điều kiện giải ngân, bố trí đủ nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả. Về phía các ngân hàng tài trợ, cần nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp dự án giải ngân kịp thời theo khối lượng và tiến độ, đồng thời tăng cường giám sát việc sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, tránh lãng phí.

“ Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành tiến độ mà cần phải phấn đấu đưa dự án về vượt tiến độ, sớm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và nâng cao hiệu quả của đầu tư dự án ”, ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.