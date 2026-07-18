CUBHCM củng cố vị thế tại Việt Nam với thương vụ vay hợp vốn và nhận giải thưởng quốc tế

Khoản tín dụng dành cho VPBank ban đầu được triển khai với quy mô 1 tỷ USD. Nhờ sự đón nhận tích cực từ thị trường, quy mô khoản vay đã được nâng lên 1,563 tỷ USD, tương đương khoảng hơn 41 nghìn tỷ VNĐ, với mức đăng ký vượt hơn 50%. Đây là khoản vay hợp vốn lớn nhất cùng loại từng được thu xếp tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để tài trợ các dự án xanh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh doanh tạo tác động tích cực cho xã hội, qua đó góp phần thiết lập một chuẩn mực mới cho lĩnh vực tài chính bền vững tại Việt Nam.

Ông Lin Keng Yang - Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Trong năm 2025, CUBHCM đứng đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng các tổ chức điều phối khoản vay hợp vốn (bookrunner league table) trên tất cả các loại tiền tệ. Đồng thời, ngân hàng cũng tham gia vào hơn một nửa số giao dịch vay hợp vốn của thị trường. Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực thu xếp và phân phối vốn hiệu quả, sự tín nhiệm từ khách hàng và dấu ấn ngày càng rõ nét của CUBHCM trên thị trường tài chính.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là thành viên của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Holdings - CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.