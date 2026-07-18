Đề xuất lưu trữ 10 năm hồ sơ giao dịch trên tài khoản thanh toán của khách hàng

NHNN cho biết, việc sửa đổi xuất phát từ yêu cầu triển khai Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam đối với trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế, đồng thời thực hiện Kế hoạch hành động của NHNN ban hành tại Quyết định số 1608/QĐ-NHNN. Mục tiêu là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (Global Forum), qua đó nâng cao mức độ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và tạo cơ sở để OECD, Liên minh châu Âu ghi nhận tích cực đối với Việt Nam.

Điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo là bổ sung quy định đối với các hồ sơ trước đây chưa được quy định cụ thể trong Thông tư 04/2025.

Cụ thể, dự thảo bổ sung thêm nhóm "Hồ sơ giao dịch trên tài khoản thanh toán của khách hàng", bao gồm chứng từ giao dịch, lệnh thanh toán, chứng từ thu - chi và sao kê. Nhóm hồ sơ này được quy định thời hạn lưu trữ 10 năm kể từ năm kết thúc giao dịch. Đồng thời, hồ sơ mở, đóng tài khoản thanh toán của khách hàng tiếp tục được lưu trữ 10 năm kể từ năm đóng tài khoản, nhưng được bổ sung quy định bao gồm cả hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử.

Theo NHNN, việc bổ sung quy định này nhằm khắc phục khoảng trống của Thông tư 04/2025, bởi văn bản hiện hành chưa quy định đầy đủ đối với hồ sơ mở tài khoản, hồ sơ giao dịch trên tài khoản thanh toán cũng như hồ sơ quản lý tài khoản thanh toán của khách hàng. Đồng thời, việc lưu trữ đầy đủ các thông tin này sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin theo chuẩn OECD.

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Dự thảo cũng sửa đổi nhóm hồ sơ trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, NHNN đề xuất quy định khi tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động thì hồ sơ về mở, sử dụng và quản lý tài khoản thanh toán cùng hồ sơ nhận biết khách hàng theo quy định về phòng, chống rửa tiền phải được chuyển giao cho Lưu trữ hiện hành của NHNN dưới dạng hồ sơ điện tử trước khi quyết định chấm dứt hoạt động có hiệu lực. Thời gian lưu trữ tối thiểu tại NHNN là 5 năm.

Ngoài ra, dự thảo cũng rà soát lại các nhóm hồ sơ phòng, chống rửa tiền. Trong đó, hai nhóm hồ sơ liên quan đến báo cáo giao dịch đáng ngờ được hợp nhất nhằm tránh chồng chéo; đồng thời bổ sung thêm căn cứ tính thời hạn lưu trữ theo trường hợp chấm dứt mối quan hệ kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động, thay vì chỉ tính từ thời điểm kết thúc giao dịch hoặc đóng tài khoản như quy định hiện hành.

Theo NHNN, việc bổ sung này nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Phòng, chống rửa tiền và khắc phục những thiếu hụt được OECD chỉ ra trong quá trình đánh giá về minh bạch thông tin, trao đổi thông tin vì mục đích thuế.