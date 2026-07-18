UOB Việt Nam hợp tác với Park Hyatt Saigon, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng hướng đến trải nghiệm

Mới đây, vào ngày 16/07/2026, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) ("UOB Việt Nam") và Khách sạn Park Hyatt Saigon chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU), đánh dấu một cột mốc mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái đối tác cao cấp của ngân hàng. Thông qua hợp tác này, UOB Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp, không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn ở các khía cạnh phong cách sống, ẩm thực và nghỉ dưỡng.

Trước khi hợp tác với Park Hyatt Saigon, UOB đã nâng tầm cam kết mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng thông qua vai trò Đối tác Chiến lược Toàn cầu của MICHELIN Guide Hotels từ năm 2025. Từ đó, khách hàng có cơ hội tiếp cận những đặc quyền được tuyển chọn tại hơn 20 khách sạn danh tiếng sở hữu Một, Hai hoặc Ba MICHELIN Keys trên khắp thế giới. Không chỉ là những địa chỉ lưu trú hàng đầu, đây còn là những điểm đến truyền cảm hứng, nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút để mang lại những khoảnh khắc tinh tế và khó quên.

Trên nền tảng hợp tác toàn cầu giữa UOB và MICHELIN Guide Hotels, UOB Việt Nam đã phát triển thêm những trải nghiệm và đặc quyền riêng được tinh chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu, sở thích và phong cách sống của khách hàng Việt Nam thông qua cú bắt tay với Park Hyatt Saigon – khách sạn duy nhất sở hữu Một MICHELIN Key tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN năm 2025 do UOB và Boston Consulting Group phối hợp thực hiện, hơn 80% người tiêu dùng Việt Nam nhìn nhận các hạng mục chi tiêu cho trải nghiệm là thiết yếu. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên đầu tư cho chất lượng sống, đặc biệt là những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang tính cá nhân hóa và thể hiện phong cách riêng.

Trong bối cảnh nhu cầu về những trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp ngày càng gia tăng, UOB Việt Nam không ngừng mở rộng hệ sinh thái đối tác cao cấp nhằm mang đến cho khách hàng những đặc quyền khác biệt khó tìm thấy trên thị trường. Nổi bật là hành trình chinh phục hang Sơn Đoòng cùng Oxalis Adventure – trải nghiệm độc quyền chỉ dành riêng cho khách hàng UOB và hiện không được triển khai bởi bất kỳ tổ chức tài chính nào khác trên thị trường. Bên cạnh đó là cơ hội tiếp cận vé ưu tiên cho các sự kiện âm nhạc quốc tế được mong đợi, những trải nghiệm ẩm thực tinh tuyển tại các nhà hàng danh tiếng, và mới đây nhất là sự hợp tác với Park Hyatt Saigon – biểu tượng của nghệ thuật hiếu khách và phong cách sống sang trọng bậc nhất tại Việt Nam.

Ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, ngân hàng luôn hướng đến việc mang lại những giá trị vượt ngoài các dịch vụ tài chính truyền thống. Bằng sự am hiểu tường tận nhu cầu của từng nhóm khách hàng và kết nối họ với các thương hiệu cao cấp, UOB Việt Nam mong muốn xây dựng một hệ sinh thái đặc quyền có chiều sâu, đồng hành cùng khách hàng trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống.

Ông Sebastian Kern – Phó Tổng Quản Lý Park Hyatt Saigon – cũng bày tỏ kỳ vọng cùng UOB Việt Nam mở ra những trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp. Theo ông, sự đồng hành giữa hai thương hiệu không chỉ dừng lại ở việc mang đến các ưu đãi hấp dẫn, mà còn phản ánh cam kết chung trong việc kiến tạo phong cách sống độc đáo và tạo nên những giá trị cảm xúc ý nghĩa, bền vững cho khách hàng.

Đặc quyền dành riêng cho khách hàng UOB Việt Nam tại Park Hyatt Saigon

Thông qua hợp tác với Park Hyatt Saigon, UOB Việt Nam không chỉ mang đến những ưu đãi độc quyền mà còn góp phần đưa các trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp trở nên dễ dàng tiếp cận hơn, từ đó nâng tầm chất lượng sống và giá trị trải nghiệm mỗi ngày cho khách hàng. Cụ thể, chủ thẻ UOB Việt Nam sẽ được giảm giá độc quyền lên đến 20% khi lưu trú tại Park Hyatt Saigon.

Sắp tới, nhóm Khách hàng Ưu Tiên đáp ứng điều kiện chi tiêu sẽ có cơ hội thưởng thức các thực đơn ẩm thực được thiết kế riêng theo từng quý. Song song đó, UOB Việt Nam cũng sẽ hiện diện trong những khoảnh khắc ý nghĩa của Khách hàng Ưu Tiên thông qua các đặc quyền sinh nhật, ưu đãi tiệc trưa đối tác hoặc trà chiều tại không gian sang trọng của Park Hyatt Saigon.

Không chỉ đơn thuần mang đến những ưu đãi độc bản, sự hợp tác giữa UOB Việt Nam và Park Hyatt Saigon còn hướng đến việc kiến tạo những điểm chạm tinh tế trong đời sống thường nhật của khách hàng – từ những bữa tối riêng tư, các dịp kỷ niệm ý nghĩa đến những cuộc gặp gỡ công việc quan trọng.

Với những đặc quyền trải rộng trong nhiều lĩnh vực, UOB Việt Nam đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong cuộc sống của khách hàng và đồng hành cùng họ trong hành trình tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

UOB Việt Nam luôn tin rằng một cuộc sống hạnh phúc không chỉ được đo đếm bằng những giá trị vật chất, mà còn bởi những trải nghiệm ý nghĩa được vun đắp theo thời gian. Đó là lý do ngân hàng luôn nỗ lực mở ra những cánh cửa đến với các trải nghiệm giá trị, trao cho khách hàng cơ hội kiến tạo một tương lai phong phú hơn và tận hưởng trọn vẹn những niềm vui trên hành trình ấy, bắt đầu từ hôm nay.