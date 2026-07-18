Yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm

Chiều 16/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của BHXH Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường, lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ. Về phía BHXH Việt Nam có Giám đốc Lê Hùng Sơn, các Phó Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Tại cuộc họp, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH Việt Nam trong những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo cho thấy, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, BHXH Việt Nam chủ động bám sát các chỉ tiêu được giao tại các Nghị quyết của Trung ương và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ để tổ chức có hiệu quả chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được bảo đảm hoàn thành theo tiến độ. Độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng, tăng trưởng bền vững.

Tính đến hết tháng 6/2026, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt 22,23 triệu người, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 19,53 triệu người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025; số người tham gia BHXH tự nguyện là 2,7 triệu người, tăng 42% so với cùng kỳ 2025; số người tham gia BHTN là 17,56 triệu người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025; số người tham gia BHYT là 98,68 triệu người, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 54,2% so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu BHXH Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đối với cả ba lĩnh vực: BHXH, BHYT và BHTN. Ảnh: Ngọc Yến.

Công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ với thủ tục hành chính được cải cách nhanh nhất, thuận tiện nhất; vừa đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; vừa quản lý chặt chẽ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các quỹ trong điều kiện các nguồn lực có hạn.

Toàn hệ thống BHXH đang giải quyết, chi trả đối với hơn 3,5 triệu người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt trên 90%; hơn 4,68 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 357 nghìn người hưởng các chế độ BHTN.

Bên cạnh đó, với vai trò là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu Bộ Tài chính xây dựng, ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các dự thảo Luật, Nghị định quan trọng liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả BHXH Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những chuyển biến tích cực sau khi chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Ngọc Yến.

Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ngày càng hiệu quả, bài bản, chuyên nghiệp, truyền tải kịp thời, chính xác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội. Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Tăng cường liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị để phục vụ tốt nhất cho người dân, người lao động.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu, quản lý quỹ, đầu tư quỹ, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá cao kết quả BHXH Việt Nam đạt được sau hơn một năm về trực thuộc Bộ Tài chính. Theo Thứ trưởng, các chỉ tiêu về phát triển người tham gia đều tăng trưởng tích cực; công tác xây dựng thể chế có nhiều chuyển biến với việc tham mưu ban hành kịp thời các thông tư quan trọng; việc thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn của BHXH Việt Nam, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục chủ động đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; nghiên cứu kỹ các kiến nghị về biên chế, mở rộng diện bao phủ, hỗ trợ mức đóng BHYT và đánh giá đầy đủ tác động…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả BHXH Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những chuyển biến tích cực sau khi chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính. Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH Việt Nam với các đơn vị trong Bộ cũng như những kết quả nổi bật về chuyển đổi số, cải cách hành chính và quản lý quỹ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu BHXH Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đối với cả ba lĩnh vực: BHXH, BHYT và BHTN; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng chậm đóng, trốn đóng; chi trả đầy đủ, chính xác, thuận tiện cho người hưởng; quản lý, đầu tư các quỹ bảo hiểm bảo đảm an toàn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đúng với tinh thần hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý rủi ro; áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) vào xử lý công việc; chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.