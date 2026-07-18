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Áp lực lớn nhất với giá vàng hiện nay

| | Tài chính - ngân hàng

Áp lực đối với vàng đến từ đà tăng của đồng USD và lợi suất toàn cầu. Đồng bạc xanh đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 18/7 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, tính chung trong tuần vẫn ghi nhận giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6, khi xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng vọt, làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 18/7 (giờ Việt Nam). Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.011,29 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/6. Tính chung cả tuần, kim loại quý này giảm khoảng 2,6%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong vòng 6 tuần trở lại đây. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 tăng 0,7%, chốt ở mức 4.018,80 USD/ounce.

Áp lực đối với vàng đến từ đà tăng của đồng USD và lợi suất toàn cầu. Đồng bạc xanh đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Theo ông Chris Gaffney - Chủ tịch bộ phận Thị trường Toàn cầu của EverBank, sự mạnh lên của đồng USD cùng với lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng đã kéo mặt bằng lãi suất đi lên, tạo áp lực đáng kể lên thị trường vàng.

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Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 18/7 (giờ Việt Nam), nhưng vẫn hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Ảnh: CNBC.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran, tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm các cây cầu và một sân bay. Đáp trả, Tehran tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Xung đột leo thang đã khiến giá dầu Brent tăng khoảng 16% trong tuần. Đà tăng mạnh của giá năng lượng làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ kéo dài, qua đó buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Mặc dù vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn và phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này vì vàng không mang lại lợi suất.

Các dữ liệu kinh tế gần đây đã phần nào làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện vẫn đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 58%.

Trước đó, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng Goldman Sachs nhận định nhu cầu đầu tư vàng vẫn còn dư địa tăng khi tỷ trọng vàng trong danh mục của các nhà đầu tư tư nhân vẫn ở mức thấp. Ngân hàng này cho rằng những căng thẳng địa chính trị gần đây, đặc biệt là xung đột liên quan đến Iran, có thể thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa tài sản sang vàng của khu vực tư nhân trong thời gian tới.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 56,06 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 1,4% xuống 1.595,64 USD/ounce và palladium đi ngang ở mức 1.249,63 USD/ounce. Tính chung cả tuần, cả ba kim loại này đều ghi nhận mức giảm.

Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 18/7

Theo Hồng Nhung

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