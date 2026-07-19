Ngân hàng Nhà nước bàn việc thay thế thông tư quan trọng bậc nhất ngành ngân hàng

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: SBV)

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) họp Ban Chỉ đạo triển khai chuẩn mực vốn Basel lần thứ 6. Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chủ trì buổi họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai chuẩn mực vốn Basel theo Quyết định số 2268/QĐ-NHNN ngày 09/6/2025 của NHNN; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra NHNN, Cục An toàn hệ thống các TCTD, Cục Quản lý, giám sát TCTD, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, CIC; Đại diện Lãnh đạo các TCTD; Đại diện các Công ty: KPMG, Deloitte, PwC, Ernst & Young...

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn cho biết, Hội nghị sẽ nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 5, đồng thời xem xét, thảo luận về các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung trao đổi về Dự thảo Bảng hồ sơ khung áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) theo Thông tư số 14/2025/TT-NHNN và Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Long, Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao sau phiên họp lần thứ 5. Theo đó, cuộc họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo diễn ra ngày 26/12/2025 đã tập trung rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến chuẩn mực Basel III; xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; triển khai thực hiện Thông tư số 14/2025/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn; đồng thời đánh giá công tác đào tạo, phổ biến các quy định mới và xác định các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới…

Theo báo cáo, quá trình xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuẩn mực vốn Basel III tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm: xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 13/2018/TT-NHNN; xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN; triển khai Thông tư số 14/2025/TT-NHNN; và tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực về chuẩn mực Basel. Trong lĩnh vực đào tạo, Học viện Ngân hàng đã tổ chức khóa học "Basel (2 và 3): Vận dụng phân tích, đánh giá rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" từ ngày 24-26/6/2026. Cục An toàn hệ thống các TCTD đã cử công chức tham gia biên soạn tài liệu và trực tiếp giảng dạy tại khóa học.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai nhằm bảo đảm việc áp dụng khuôn khổ Basel III tại các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng lộ trình.

Dưới sự điều hành của Phó Thống đốc Thường trực, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và cho ý kiến về Dự thảo Bảng hồ sơ khung áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) tại Thông tư số 14 và Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22.

Kết luận phiên họp, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, các đơn vị thuộc NHNN cùng các NHTM đã đạt được trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về chuẩn mực vốn Basel. Phó Thống đốc Thường trực nhấn mạnh, việc từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực quản trị của các TCTD, góp phần bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thống đốc Thường trực yêu cầu các đơn vị đầu mối khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, các NHTM và đơn vị tư vấn, kiểm toán để hoàn thiện các dự thảo văn bản, trong đó có dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN và các tài liệu hướng dẫn liên quan, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống.

Phó Thống đốc Thường trực yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung hướng dẫn, tiêu chí đánh giá, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị quản lý, thanh tra, giám sát của NHNN với các tổ chức kiểm toán và ngân hàng thương mại trong quá trình triển khai các chuẩn mực Basel. Cùng với đó, các đơn vị thuộc NHNN cần chủ động chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác giám sát, đánh giá; khuyến khích các ngân hàng thương mại nghiên cứu, từng bước áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro tiên tiến theo lộ trình phù hợp.

Theo Lãnh đạo NHNN, việc ban hành các quy định mới chỉ tạo nền tảng cho quá trình triển khai, còn hiệu quả thực tế phụ thuộc vào tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của các TCTD. Vì vậy, các ngân hàng cần chuyển từ cách tiếp cận thiên về đáp ứng yêu cầu quản lý sang chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, coi việc áp dụng các chuẩn mực Basel là nhu cầu nội tại để tăng cường năng lực hoạt động và hướng tới phát triển bền vững. Phó Thống đốc Thường trực cũng đề nghị Ban Chỉ đạo, các đơn vị thuộc NHNN và các NHTM tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch.