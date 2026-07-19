Tuần tới là thời điểm quan trọng với cổ đông Vietcombank, VietinBank và BIDV

Tuần tới, ba ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán sẽ đồng loạt chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Trong đó, BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/7 để chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV dự kiến chi khoảng 3.276 tỷ đồng, thời gian thanh toán vào ngày 20/8/2026.

Tiếp đó, ngày 24/7, cả VietinBank và Vietcombank sẽ đồng loạt chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt. VietinBank sẽ chi trả với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu.

Với gần 7,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi khoảng 3.495 tỷ đồng và thanh toán vào ngày 27/8/2026.

Trong khi đó, Vietcombank cũng sẽ chốt quyền vào ngày 24/7 và dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 27/8/2026. Với gần 8,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng ước chi hơn 3.760 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức tiền mặt này.

Như vậy, chỉ trong một tuần, ba "ông lớn" quốc doanh gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank sẽ hoàn tất việc chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt cho cổ đông, với tổng số tiền dự kiến chi trả lên tới hơn 10.500 tỷ đồng.

Trước đó, đã có 6 ngân hàng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với quy mô dao động từ 3.000 – 9.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng.

Dẫn đầu về quy mô chi trả là LPBank với việc dành gần 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2025 theo tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 15/5/2026 và thực hiện thanh toán vào 25/5/2026. Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử LPBank, đồng thời là mức chi trả lớn nhất trong ngành ngân hàng năm nay.

Đứng thứ hai là MB , đã chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 10/7/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào 17/7/2026. Ngoài cổ tức tiền mặt, MB còn phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tiếp tục tăng cường năng lực vốn.

Techcombank xếp thứ ba với hơn 4.960 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 20/5/2026 và hoàn tất thanh toán vào 10/6/2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Techcombank duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt.

Tại VPBank , ngân hàng chi hơn 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%. VPBank đã chốt danh sách cổ đông vào 18/5/2026 và thực hiện thanh toán vào 23/5/2026. Song song với việc chia cổ tức, ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ hơn 26%.

Đứng thứ năm là ACB với gần 3.600 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngân hàng chốt danh sách cổ đông vào 16/6/2026 và thanh toán vào 23/6/2026. Bên cạnh đó, ACB còn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 13%, nâng tổng giá trị phân phối lợi nhuận năm 2025 lên hơn 10.000 tỷ đồng.

VIB cũng nằm trong nhóm ngân hàng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt trong năm nay. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 4/5/2026 để thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 9%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 900 đồng. Với hơn 3,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VIB đã chi hơn 3.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9,5%, qua đó tiếp tục tăng cường năng lực tài chính.﻿