Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng về VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

| | Xã hội

Sở hữu VNeID với đầy đủ giấy tờ tích hợp mang lại nhiều tiện ích. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý một quy định quan trọng.

Nhiều người dân đã tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID để thuận tiện trong việc quản lý và tra cứu thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý hộ chiếu hiển thị trên VNeID không có giá trị thay thế hộ chiếu bản giấy khi thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM - HCMC Immigration Office, hiện nay một số công dân cho rằng chỉ cần xuất trình thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNeID là có thể làm thủ tục tại cửa khẩu. Đây là cách hiểu chưa đúng với quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng cho biết, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu, công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng. Thông tin hộ chiếu được tích hợp trên ứng dụng VNeID chỉ có ý nghĩa hỗ trợ tra cứu, quản lý thông tin cá nhân, không có giá trị thay thế giấy tờ gốc.

Dù đã tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID, công dân vẫn bắt buộc phải mang theo hộ chiếu bản giấy khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định hiện hành. (Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM - HCMC Immigration Office)

Trường hợp chỉ mang theo thông tin hộ chiếu trên VNeID mà không có hộ chiếu bản giấy sẽ không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Điều này có thể khiến hành khách không thể hoàn tất thủ tục và ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng lưu ý về thời hạn sử dụng của hộ chiếu. Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân vẫn được phép xuất cảnh nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, kể cả dưới 6 tháng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ lại áp dụng quy định riêng, yêu cầu hộ chiếu của người nhập cảnh phải còn thời hạn tối thiểu 6 tháng mới được xem xét cấp thị thực hoặc cho phép nhập cảnh. Vì vậy, dù đáp ứng quy định của Việt Nam, công dân vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh nếu không đáp ứng yêu cầu của nước đến.

Để tránh phát sinh sự cố trước chuyến đi, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thời hạn hộ chiếu trước khi khởi hành; luôn mang theo hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh; đồng thời chủ động tìm hiểu quy định về nhập cảnh và yêu cầu đối với hộ chiếu của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ dự định đến.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM - HCMC Immigration Office, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và nắm rõ các quy định liên quan sẽ giúp công dân hạn chế những tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình xuất cảnh, nhập cảnh diễn ra thuận lợi. Trong khi đó, ứng dụng VNeID vẫn là công cụ hữu ích để quản lý và tra cứu thông tin cá nhân, nhưng không thể thay thế các giấy tờ gốc trong các thủ tục theo quy định.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhìn lại một đêm buồn của các CĐV khi Argentina không có nổi một cú sút trong 90 phút

Nhìn lại một đêm buồn của các CĐV khi Argentina không có nổi một cú sút trong 90 phút Nổi bật

Công an đề nghị 828 chủ phương tiện có biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 828 chủ phương tiện có biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Nữ sinh 2008 đi bán vàng, nhân viên cửa hàng âm thầm báo công an

Nữ sinh 2008 đi bán vàng, nhân viên cửa hàng âm thầm báo công an

06:52 , 20/07/2026
Quyết định khởi tố Bùi Thị Thon SN 1988

Quyết định khởi tố Bùi Thị Thon SN 1988

21:43 , 19/07/2026
Tai nạn ở trại nuôi lợn làm 5 người chết: Phó Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo 'nóng'

Tai nạn ở trại nuôi lợn làm 5 người chết: Phó Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo 'nóng'

20:22 , 19/07/2026
Bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh SN 2001 và Nguyễn Thị Lụa SN 1995, thu giữ nhiều tang vật

Bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh SN 2001 và Nguyễn Thị Lụa SN 1995, thu giữ nhiều tang vật

20:10 , 19/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên