Lệnh tạm giam giám đốc Ngô Trí Hảo và 2 thí nghiệm viên

Công an tỉnh Sơn La ngày 19/7/2026 cho biết, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 03 bị can gồm: Ngô Trí Hảo là Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định HB (địa chỉ trụ sở tại: Tổ 18, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Phúc Anh, Trần Công Bình là Thí nghiệm viên của Công ty về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định với vai trò là người trực tiếp quản lý, điều hành công ty, Ngô Trí Hảo đã ký hợp đồng với một số đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La để thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm chất lượng công trình xây dựng, sau đó giao cho các thí nghiệm viên thực hiện.

Các đối tượng tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Ảnh: Công an Sơn La

Các bị can tự lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để giao cho các nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng sử dụng vào hồ sơ quản lý chất lượng, làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.

Hành vi của các bị can đã làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng của công trình, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng độ bền và an toàn công trình xây dựng, xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh lực đầu tư, xây dựng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.