Người dân cần gấp rút kiểm tra VNeID trước ngày 20/8

Quá trình đối soát dữ liệu thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh nhằm làm sạch thông tin mạng viễn thông. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Viễn thông, trong tổng số hơn 114 triệu thuê bao đang hoạt động, khoảng 96 triệu số đã được xác nhận trùng khớp hoàn toàn. Tuy nhiên, một con số đáng báo động là vẫn còn khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin. Những trường hợp này hiện đã bị các nhà mạng tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.

Khoảng 13 triệu SIM chưa hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin đứng trước nguy cơ bị thu hồi vĩnh viễn

Cơ quan chức năng đã đưa ra lộ trình xử lý vô cùng nghiêm ngặt cho các chủ thuê bao chưa xác thực.

Theo cảnh báo, đến ngày 15/8 , các số điện thoại chưa chuẩn hóa sẽ chính thức bị khóa liên lạc hai chiều. Nếu người dùng vẫn tiếp tục bỏ qua, toàn bộ những SIM này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn theo quy định kể từ ngày 20/8 .

Để không bị gián đoạn công việc và liên lạc hàng ngày, người dân cần chủ động mở ứng dụng VNeID để kiểm tra tình trạng thuê bao và thực hiện xác nhận ngay khi hệ thống có yêu cầu. Thao tác nhanh chóng này mang tính quyết định để người dùng giữ lại quyền sở hữu đối với số điện thoại đang sử dụng.

Nhằm đảm bảo không người dùng nào bị gián đoạn liên lạc do rào cản công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ trực tiếp. Đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong thao tác hoặc không sử dụng smartphone, nhà mạng đã bố trí sẵn các điểm giao dịch lưu động tại từng địa phương. Trong những trường hợp đặc thù, nhân viên viễn thông phối hợp cùng lực lượng công an cấp xã sẽ trực tiếp đến tận nhà để hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục một cách thuận tiện và an toàn nhất. Khi đi xác thực, khách hàng cần mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin theo quy định.

Việc chuẩn hóa thông tin không chỉ giới hạn ở việc bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn là đòn giáng mạnh vào tình trạng mua bán SIM không chính chủ, vốn là công cụ đắc lực cho tội phạm mạng. Đại diện Cục Viễn thông nhận định chiến dịch này sẽ làm giảm đáng kể tình trạng tin nhắn rác và các cuộc gọi lừa đảo gây bức xúc thời gian qua. Trong giai đoạn tiếp theo, Cục sẽ tiếp tục phối hợp sát sao cùng Bộ Công an để rà soát, ngăn chặn các hình thức lừa đảo công nghệ cao thông qua nền tảng VoIP hay OTT, từng bước mang lại một môi trường viễn thông trong sạch.