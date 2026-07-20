Bầu chức danh Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn
HĐND Đặc khu Vân Đồn khóa II đã tiến hành công tác nhân sự, biểu quyết bầu ông Phạm Xuân Đài giữ chức danh Chủ tịch UBND Đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
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Sáng 20/7, HĐND Đặc khu Vân Đồn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND đặc khu
Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của HĐND Đặc khu, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030
Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu HĐND có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bầu ông Phạm Xuân Đài đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn
Trước đó, vào ngày 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đức Hưởng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn) đến nhận công tác và giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Xuân Đài (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn Phạm Xuân Đài bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng điều động, cũng như được HĐND đặc khu tín nhiệm giao phó trọng trách mới
Ông Phạm Xuân Đài khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể UBND đặc khu tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành
Tiền Phong