Sáng 20/7, HĐND Đặc khu Vân Đồn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND đặc khu . Ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn chủ trì kỳ họp .

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của HĐND Đặc khu, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030 .

Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu HĐND có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bầu ông Phạm Xuân Đài đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn .

Ông Phạm Xuân Đài được bầu giữ cương vị Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đức Hưởng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn) đến nhận công tác và giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Xuân Đài (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn Phạm Xuân Đài bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng điều động, cũng như được HĐND đặc khu tín nhiệm giao phó trọng trách mới .

Ông Phạm Xuân Đài khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể UBND đặc khu tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành . Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư . Qua đó, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Vân Đồn, góp phần xây dựng Đặc khu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là cực tăng trưởng động lực của toàn tỉnh .