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Thủ tướng Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng

| | Xã hội

Ngày 10/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký 2 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng- Ảnh 1.

Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT

Cụ thể, tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); trình độ Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng- Ảnh 2.

Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng (Ảnh: MOET).

Bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đồng thời, tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ: lý luận chính trị cao cấp; thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài), Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2 Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (10/7/2026).

Như vậy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay gồm: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên./.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

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