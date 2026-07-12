Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 12/7 không có nhiều thay đổi so với những ngày gần đây.

Ban ngày, khu vực Nam Bộ phổ biến có mây, trời nắng, tuy nhiên từ chiều và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên diện rộng.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ dao động từ 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C. Mức nhiệt này kết hợp với độ ẩm không khí cao khiến thời tiết có cảm giác oi bức, đặc biệt vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo cho thấy nhiều nơi chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi trong ngày, nhưng đến chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió tây nam đến tây hoạt động ở cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 12/7: Chiều tối nhiều nơi có mưa dông

Thời tiết TP.HCM hôm nay 12/7

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày tiếp tục duy trì trạng thái có mây, ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở mức 32-34°C. Mặc dù không xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhưng nền nhiệt kết hợp độ ẩm cao vẫn khiến cảm giác ngoài trời khá oi nóng vào buổi trưa.

Đến cuối chiều và tối, một số khu vực trong thành phố có thể xuất hiện mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to kèm dông.

Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cành cây, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại Nam Bộ

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mặc dù lượng mưa không xảy ra liên tục trong cả ngày nhưng các cơn dông vào chiều và tối có thể phát triển mạnh trong thời gian ngắn, gây mưa lớn cục bộ tại một số địa phương.

Người dân cần hạn chế trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc gần các công trình không kiên cố khi xuất hiện dông. Đồng thời, cần chú ý nguy cơ sét đánh tại khu vực trống trải, đồng ruộng và ven sông.

Đối với người tham gia giao thông, nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi di chuyển vào khung giờ chiều tối để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh những khu vực thường xuyên xảy ra ngập nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông sẽ còn duy trì tại Nam Bộ trong những ngày tới. Mưa dông có thể xuất hiện kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại Nam Bộ và TP.HCM nên thường xuyên cập nhật các thông tin thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình, phòng tránh các rủi ro do mưa dông gây ra, nhất là trong thời điểm chiều tối khi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có xu hướng gia tăng.