CGST đăng bài truy tìm chiếc xe ô tô màu trắng, tài xế đọc được liên hệ gấp!

Thời gian này, mạng xã hội đang chia sẻ bài đăng từ page Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai. Bài đăng truy tìm chủ phương tiện liên quan đến một vụ va chạm giao thông xảy ra vào trưa 19/7 tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ va chạm.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 19/7, trước số nhà 074 đường Hàm Nghi, phường Lào Cai. Thời điểm này, một chiếc ô tô màu trắng được cho là đã va chạm với một xe SUV màu đỏ đang đỗ gọn gàng bên lề đường.

Sau cú va chạm khá mạnh, tài xế điều khiển chiếc xe màu trắng không xuống kiểm tra hiện trường, cũng không liên hệ với chủ phương tiện bị va chạm mà tiếp tục lái xe rời khỏi khu vực.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng hỗ trợ chia sẻ thông tin để sớm liên hệ được với chủ phương tiện. Đồng thời, bài viết cũng gửi lời nhắn tới tài xế chiếc xe màu trắng, đề nghị chủ động liên hệ với page hoặc chủ xe bị va chạm để cùng thiện chí giải quyết vụ việc.

Thông tin được chia sẻ kèm theo bài viết cho biết chiếc xe cần tìm có màu trắng, mang nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát 24A-099.xx. Hiện vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

(Nguồn: Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)



