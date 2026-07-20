Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CGST đăng bài truy tìm chiếc xe ô tô màu trắng, tài xế đọc được liên hệ gấp!

| | Xã hội

Một vụ va chạm giữa hai ô tô tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý.

Thời gian này, mạng xã hội đang chia sẻ bài đăng từ page Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai. Bài đăng truy tìm chủ phương tiện liên quan đến một vụ va chạm giao thông xảy ra vào trưa 19/7 tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ va chạm.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 19/7, trước số nhà 074 đường Hàm Nghi, phường Lào Cai. Thời điểm này, một chiếc ô tô màu trắng được cho là đã va chạm với một xe SUV màu đỏ đang đỗ gọn gàng bên lề đường.

Sau cú va chạm khá mạnh, tài xế điều khiển chiếc xe màu trắng không xuống kiểm tra hiện trường, cũng không liên hệ với chủ phương tiện bị va chạm mà tiếp tục lái xe rời khỏi khu vực.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng hỗ trợ chia sẻ thông tin để sớm liên hệ được với chủ phương tiện. Đồng thời, bài viết cũng gửi lời nhắn tới tài xế chiếc xe màu trắng, đề nghị chủ động liên hệ với page hoặc chủ xe bị va chạm để cùng thiện chí giải quyết vụ việc.

Thông tin được chia sẻ kèm theo bài viết cho biết chiếc xe cần tìm có màu trắng, mang nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát 24A-099.xx. Hiện vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

(Nguồn: Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)


Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân cần gấp rút kiểm tra VNeID trước ngày 20/8

Người dân cần gấp rút kiểm tra VNeID trước ngày 20/8 Nổi bật

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook Nổi bật

Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người cao tuổi nhận lương hưu

Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người cao tuổi nhận lương hưu

13:45 , 20/07/2026
Điều tra tổng số tiền 104 triệu đồng, công an khởi tố Bùi Công Dũng và Trần Đình Hoàng SN 2000

Điều tra tổng số tiền 104 triệu đồng, công an khởi tố Bùi Công Dũng và Trần Đình Hoàng SN 2000

13:30 , 20/07/2026
Thi hành Lệnh bắt tạm giam giáo viên Trần Thị Huệ SN 1993

Thi hành Lệnh bắt tạm giam giáo viên Trần Thị Huệ SN 1993

13:10 , 20/07/2026
Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Thái Lê Minh Tuấn

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Thái Lê Minh Tuấn

12:20 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên