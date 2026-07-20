Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Thái Lê Minh Tuấn

| | Xã hội

Bị can Thái Lê Minh Tuấn bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Lê Minh Tuấn (sinh năm 1984, cư trú ấp An Nhơn, xã Phú Hưu, tỉnh Đồng Tháp)

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Thái Lê Minh Tuấn - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Thái Lê Minh Tuấn (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, ngày 2/6, trong quá trình thực hiện kiểm tra theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hộ kinh doanh Gia Thái (đường Phan Đình Phùng, khóm 2, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) đang bày bán số lượng lớn giày, dép, vớ, miếng lót giày và đế dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như: NIKE, ADIDAS, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMÈS, CONVERSE, NEW BALANCE, PUMA, BALENCIAGA, BURBERRY, FENDI, MLB, Dr. Martens... với tổng cộng 1.571 sản phẩm, có giá niêm yết với tổng số tiền là 219.711.000 đồng.

Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng giả, được mua từ nhiều nguồn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thông qua mạng xã hội hoặc mua trực tiếp tại chợ An Đông để bán lại kiếm lời. Các sản phẩm được bày bán công khai tại cửa hàng với giá từ 18.000 đồng đến 650.000 đồng mỗi sản phẩm.

Kết quả giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) xác định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định tổng giá trị số tang vật là 219.711.000 đồng.

Ngoài ra, đại diện 9 doanh nghiệp là chủ sở hữu các nhãn hiệu được bảo hộ đã có văn bản xác nhận không cấp phép cho hộ kinh doanh Gia Thái phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu của mình, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân cần gấp rút kiểm tra VNeID trước ngày 20/8

Người dân cần gấp rút kiểm tra VNeID trước ngày 20/8 Nổi bật

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook Nổi bật

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

11:59 , 20/07/2026
Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

11:22 , 20/07/2026
Khởi tố Hoàng Thị Mộng Truyền và 5 người ở chuyên án mang bí số 0526H

Khởi tố Hoàng Thị Mộng Truyền và 5 người ở chuyên án mang bí số 0526H

11:07 , 20/07/2026
Công an đồng loạt khám xét, bắt Lê Trung Hiếu SN 1984, thu 66 máy tính, 2 ô tô, 5 sổ đỏ, 14 tỷ đồng

Công an đồng loạt khám xét, bắt Lê Trung Hiếu SN 1984, thu 66 máy tính, 2 ô tô, 5 sổ đỏ, 14 tỷ đồng

10:46 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên