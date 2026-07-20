Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

| | Xã hội

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ngày 19/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hoài Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hoài Anh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận); Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thực hiện sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện có Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và các Thứ trưởng: Nguyễn Hoài Anh, Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung.

Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân cần gấp rút kiểm tra VNeID trước ngày 20/8

Người dân cần gấp rút kiểm tra VNeID trước ngày 20/8 Nổi bật

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook

Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook Nổi bật

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

11:22 , 20/07/2026
Khởi tố Hoàng Thị Mộng Truyền và 5 người ở chuyên án mang bí số 0526H

Khởi tố Hoàng Thị Mộng Truyền và 5 người ở chuyên án mang bí số 0526H

11:07 , 20/07/2026
Công an đồng loạt khám xét, bắt Lê Trung Hiếu SN 1984, thu 66 máy tính, 2 ô tô, 5 sổ đỏ, 14 tỷ đồng

Công an đồng loạt khám xét, bắt Lê Trung Hiếu SN 1984, thu 66 máy tính, 2 ô tô, 5 sổ đỏ, 14 tỷ đồng

10:46 , 20/07/2026
2 giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT là tổ trưởng Toán, Ngữ văn

2 giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT là tổ trưởng Toán, Ngữ văn

10:33 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên