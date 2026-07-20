Công an đồng loạt khám xét, bắt Lê Trung Hiếu SN 1984, thu 66 máy tính, 2 ô tô, 5 sổ đỏ, 14 tỷ đồng

Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 19/7/2026 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoàn tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Từ cuối năm 2025, Công an tỉnh phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” sử dụng công nghệ Blockchain ưu việt, mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư đã thu hút lượng lớn người trên cả nước tham gia và góp vốn đầu tư. Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, đặc biệt có hội nghị lôi kéo trên 700 người tham gia.

Các đối tượng thường xuyên tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo quy mô lớn để thu hút nhà đầu tư - ảnh: Công an Thái Nguyên

Với triết lý “Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu”, các đối tượng đã bán các gói đầu tư cổ phần số để huy động người dân tham gia với hứa hẹn sau 365 ngày đầu tư lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và giá trị hưởng lợi bền vững đến đời con cháu. Chính vì vậy, rất nhiều bị hại là người cao tuổi, cán bộ hưu trí đã đầu tư, góp vốn với hy vọng sinh lời và dành dụm cho gia đình, con cháu.

Tiếp tục xác minh, công an xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web https://id.canvanex.com nên đã lập chuyên án 326C để đấu tranh.

"Qua điều tra, xác định đây là sàn bất hợp pháp, các đối tượng vận hành kín kẽ, tìm cách che dấu hành vi phạm tội rất tinh vi, số tiền thu về các đối tượng chuyển hóa thành đồng tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau trước khi chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản của đối tượng”, Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay.

Công an nhiều tỉnh thành đồng loạt khám xét các trụ sở, bắt kẻ cầm đầu

Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các Tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước.

Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ (sever) vận hành “sàn” điện tử CANVANEX, máy tính vận hành hệ thống; 02 xe ô tô, 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan…

Số tài liệu, thiết bị liên quan vụ án - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái, bản thân đã nghĩ ra dự án CANVANEX, xây dựng, sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử, kèm theo đó là quảng bá lợi nhuận cao. Sau khi có được nguồn vốn, bản thân sử dụng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và các mục đích cá nhân khác.

Hệ thống hoạt động theo mô hình đối tượng cầm đầu Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo Cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền; ở các địa phương thành lập các Công ty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các Thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.

Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng phạm tội - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo Cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quản bá, các phiên live, lễ ra mắt các dự án quy mô, hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức vinh danh những thủ lĩnh, doanh nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái nhằm tạo uy tín huy động vốn. Các Công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.

Tài liệu từ Cơ quan Công an cung cấp, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ động.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ cung cấp thông tin góp phần giúp Cơ quan Công an điều tra, làm rõ vụ án.