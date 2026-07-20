Ngắm vách đá triệu năm của vịnh Hạ Long 'nở hoa' tuyệt đẹp

Cứ đến tháng 7 hằng năm, khi những cơn mưa mùa hạ tưới mát các đảo đá vôi, hàng nghìn cây phất dụ (còn gọi là phát tài núi) trên vịnh Hạ Long lại đồng loạt trổ hoa, phủ sắc vàng lên nhiều vách núi.