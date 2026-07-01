Từ 15/8, VNeID có điểm mới đáng chú ý, người dân cả nước cần biết

Từ ngày 15/8/2026, Nghị quyết số 66.22/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số chính thức có hiệu lực, mở ra nhiều chính sách ưu đãi dành cho người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo Nghị quyết, công dân có quyền quản lý việc khai thác và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận các dịch vụ số, đồng thời được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên môi trường số.

Một thay đổi từ ngày 15/8 sẽ khiến VNeID trở nên quan trọng hơn với nhiều người dân, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch và dịch vụ công. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, công dân cũng có trách nhiệm chủ động cập nhật, tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Hoàn thành tích hợp VNeID để được hưởng ưu đãi

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết là việc gắn các chính sách ưu đãi với mức độ hoàn thiện thông tin trên ứng dụng VNeID.

Cụ thể, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tương ứng đối với thủ tục đó.

Đối với lĩnh vực giao thông, người dân đã tích hợp thành công giấy chứng nhận đăng ký xe cùng 5 loại giấy tờ cơ bản trên VNeID, khi thực hiện trực tuyến các thủ tục như cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời phương tiện sẽ được miễn lệ phí đăng ký và cấp biển số xe cơ giới đường bộ.

Tương tự, người sử dụng tài khoản định danh điện tử đã hoàn thành tích hợp đầy đủ thông tin theo quy định và thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ được miễn lệ phí.

Giảm lệ phí trước bạ với nhà đất, ô tô và xe máy

Nghị quyết cũng bổ sung nhiều chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ dành cho người dân sử dụng VNeID mức độ 2 và thực hiện toàn bộ quy trình kê khai, nộp lệ phí bằng phương thức điện tử.

Đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng, người dân được giảm 10% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có việc tích hợp thành công mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng cùng 5 loại giấy tờ cơ bản trên VNeID.

Chính sách này chỉ được áp dụng một lần trong một năm, với tổng mức giảm tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Đối với ô tô và xe mô tô, mức ưu đãi còn lớn hơn. Người dân đủ điều kiện sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô và giảm 100% lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu.

Để được hưởng ưu đãi, người dân phải sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2, thực hiện kê khai và nộp lệ phí trước bạ trực tuyến, đồng thời tích hợp thành công mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, thông tin về quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng cùng 5 loại giấy tờ cơ bản theo quy định.

Nghị quyết số 66.22/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, được kỳ vọng thúc đẩy quá trình phát triển công dân số, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đẩy nhanh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

Việc áp dụng các chính sách khuyến khích tại Nghị quyết này không làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong việc lựa chọn phương thức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý khẳng định chủ thể đã thực hiện, chấp thuận giao dịch, thủ tục đó.